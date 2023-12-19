Копенгаген

Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
⚡️ Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Участник плей-офф ЛЧ узнал Сафонова на Сейшелах и сделал с ним фото
8 бывших футболистов РПЛ вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
⚡️ Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Участник плей-офф ЛЧ узнал Сафонова на Сейшелах и сделал с ним фото
8 бывших футболистов РПЛ вышли в плей-офф Лиги чемпионов
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
Лига Европы. Дубль Перейры помог «Краснодару» вновь победить «Люнгбю»