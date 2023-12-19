Мидтьюлланд

Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
⚡️ Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
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Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
⚡️ Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Участник плей-офф ЛЧ узнал Сафонова на Сейшелах и сделал с ним фото
8 бывших футболистов РПЛ вышли в плей-офф Лиги чемпионов