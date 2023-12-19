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Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
19 декабря 2023, 13:29
1
Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
18 декабря 2023, 19:40
1
⚡️ Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
18 декабря 2023, 14:19
24
Участник плей-офф ЛЧ узнал Сафонова на Сейшелах и сделал с ним фото
16 декабря 2023, 19:04
9
8 бывших футболистов РПЛ вышли в плей-офф Лиги чемпионов
14 декабря 2023, 11:35
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Мидтьюлланд - Копенгаген - 01 марта 2024

Мидтьюлланд
01.03.2024, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 20 тур
- : -
Не начался
Копенгаген
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Мидтьюлланд - Копенгаген
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
- : -
16.02.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 18 тур
Видовре
- : -
18.02.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 18 тур
Нордшелланд
- : -
18.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
- : -
18.02.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
- : -
18.02.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
- : -
16.02.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 18 тур
Видовре
- : -
18.02.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 18 тур
Нордшелланд
- : -
18.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
- : -
18.02.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
- : -
18.02.2024
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