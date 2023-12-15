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Силькеборг
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
0
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»
12 января 2023, 23:46
4
«Бенфика» подпишет «нового Холанда»
11 января 2023, 21:45
1
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
0
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»
12 января 2023, 23:46
4
«Бенфика» подпишет «нового Холанда»
11 января 2023, 21:45
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
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Нордшелланд - Силькеборг - 04 марта 2024

Нордшелланд
04.03.2024, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 20 тур
- : -
Не начался
Силькеборг
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Нордшелланд - Силькеборг
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Дания. Суперлига
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Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
- : -
16.02.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 18 тур
Видовре
- : -
18.02.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 18 тур
Нордшелланд
- : -
18.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
- : -
18.02.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
- : -
18.02.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
- : -
16.02.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 18 тур
Видовре
- : -
18.02.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 18 тур
Нордшелланд
- : -
18.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
- : -
18.02.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
- : -
18.02.2024
Мидтьюлланд
Россия
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