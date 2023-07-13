«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»