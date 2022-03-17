Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
Лига Европы. Дубль Перейры помог «Краснодару» вновь победить «Люнгбю»