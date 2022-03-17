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Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
17 марта 2022, 22:50
1
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
24 февраля 2022, 22:55
1
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
18 февраля 2022, 01:13
2
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
15 февраля 2022, 15:09
6
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
12 февраля 2022, 19:18
1
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
17 марта 2022, 22:50
1
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
24 февраля 2022, 22:55
1
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
18 февраля 2022, 01:13
2
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
12 февраля 2022, 19:18
1
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
13 декабря 2021, 16:23
2
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
15 февраля 2022, 15:09
6
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
9 февраля 2022, 15:49
8
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
3 января 2022, 07:17
1
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
3 августа 2017, 22:42
22
Лига Европы. Дубль Перейры помог «Краснодару» вновь победить «Люнгбю»
3 августа 2017, 22:38
12
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Рандерс - Люнгбю - 23 февраля 2024

Рандерс
23.02.2024, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 19 тур
- : -
Не начался
Люнгбю
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Рандерс - Люнгбю
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
- : -
16.02.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 18 тур
Видовре
- : -
18.02.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 18 тур
Нордшелланд
- : -
18.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
- : -
18.02.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
- : -
18.02.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
- : -
16.02.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 18 тур
Видовре
- : -
18.02.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 18 тур
Нордшелланд
- : -
18.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
- : -
18.02.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
- : -
18.02.2024
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