«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты