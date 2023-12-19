Копенгаген

Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
⚡️ Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Участник плей-офф ЛЧ узнал Сафонова на Сейшелах и сделал с ним фото
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
⚡️ Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Участник плей-офф ЛЧ узнал Сафонова на Сейшелах и сделал с ним фото
8 бывших футболистов РПЛ вышли в плей-офф Лиги чемпионов
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»
«Бенфика» подпишет «нового Холанда»