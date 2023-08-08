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23 февраля 2023, 22:45
1
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
13 июля 2023, 10:47
4
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
1 июля 2023, 09:09
1
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1
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20 февраля 2022, 21:38
3
«Лацио» купил датского вингера за 12 миллионов
8 августа 2023, 15:58
1
«Краснодар» заинтересован в экс-защитнике «Ростова»
30 июня 2023, 15:49
1
Лига Европы. «Севилья» проиграла ПСВ, но прошла дальше; «Спортинг» уничтожил «Мидтьюлланд»
23 февраля 2023, 22:45
1
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Орхус - Мидтьюлланд - 25 февраля 2024

Орхус
25.02.2024, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 19 тур
- : -
Не начался
Мидтьюлланд
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Орхус - Мидтьюлланд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
- : -
16.02.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 18 тур
Видовре
- : -
18.02.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 18 тур
Нордшелланд
- : -
18.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
- : -
18.02.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
- : -
18.02.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
- : -
16.02.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 18 тур
Видовре
- : -
18.02.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 18 тур
Нордшелланд
- : -
18.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
- : -
18.02.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
- : -
18.02.2024
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