«Лацио» купил датского вингера за 12 миллионов
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
«Краснодар» заинтересован в экс-защитнике «Ростова»
Лига Европы. «Севилья» проиграла ПСВ, но прошла дальше; «Спортинг» уничтожил «Мидтьюлланд»
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»
«Лацио» купил датского вингера за 12 миллионов
«Краснодар» заинтересован в экс-защитнике «Ростова»
Лига Европы. «Севилья» проиграла ПСВ, но прошла дальше; «Спортинг» уничтожил «Мидтьюлланд»
Агент Гиговича объяснил, почему швед не вернется в «Ростов»
Лига Европы. «Севилья» разгромила ПСВ, «Монако» вырвал победу над «Байером», «Спортинг» спас ничью