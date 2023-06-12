«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»