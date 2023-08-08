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«Лацио» купил датского вингера за 12 миллионов
«Краснодар» заинтересован в экс-защитнике «Ростова»
Лига Европы. «Севилья» проиграла ПСВ, но прошла дальше; «Спортинг» уничтожил «Мидтьюлланд»
Агент Гиговича объяснил, почему швед не вернется в «Ростов»
Лига Европы. «Севилья» разгромила ПСВ, «Монако» вырвал победу над «Байером», «Спортинг» спас ничью