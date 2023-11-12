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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Виборг
Орхус - Виборг: обзор матча 12 ноября 2023
Орхус
12.11.2023, воскресенье, 22:00
Дания. Суперлига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Виборг
46'
П. Мортенсен
78'
Т. Бек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Виборг
87'
Желтая карточка
Я. Бонде
Замена
Ю. Бек
️️️️
М. Кнудсен
86'
Замена
M. Akoto
️️️️
Я. Андерсен
86'
Замена
Я. Серра
️️️️
Т. Бек
81'
ГОЛ! 2:0!
Т. Бек
78'
74'
Замена
М. Сендергор
️️️️
Й. Греннинг
Замена
Э. Кал
️️️️
Д. Линкс
71'
62'
Замена
А. Джатта
️️️️
И. Йенсен
62'
Замена
М. Вестергор
️️️️
И. Саид
Желтая карточка
Т. Бек
61'
52'
Красная карточка
Р. Жуниор
ГОЛ! 1:0!
П. Мортенсен
Пас отдал
Д. Линкс
46'
Желтая карточка
Д. Линкс
43'
31'
Желтая карточка
О. Бундгор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
19
Сержинью
ЛВ
13
Йеппе Греннинг
(К)
ОП
6
Якоб Бонде
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Орхус
32
Jonathan Hutters
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
19
Эрик Кал
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
27
Michael Akoto
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
25
Anel Zulić
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
23
Джейми Якобс
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
4-3-2-1
1
Хансен
26
Андерсен
14
Мельгор
5
Тингагер
2
Беймо
4
Кнудсен
6
Поульсен
29
Брандхоф
31
Бек
11
Линкс
9
Мортенсен
4-1-1-2-2
1
Лунд
5
Залетел
23
Бундгор
30
5
Бюрги
13
Греннинг
6
Бонде
19
Саид
19
Сержинью
10
Йенсен
96
Жуниор
11
Линкс
19
Кал
19
Кал
11
Линкс
26
Андерсен
27
27
26
Андерсен
4
Кнудсен
19
Бек
19
Бек
4
Кнудсен
31
Бек
13
Серра
13
Серра
31
Бек
19
Саид
28
Вестергор
28
Вестергор
19
Саид
13
Греннинг
6
Сендергор
6
Сендергор
13
Греннинг
10
Йенсен
20
Джатта
20
Джатта
10
Йенсен
Остались в запасе
Орхус
Виборг
32
Jonathan Hutters
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
25
Anel Zulić
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
27
Найджел Томас
ЛВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
32
Jonathan Hutters
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
25
Anel Zulić
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
27
Найджел Томас
ЛВ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Орхус - Виборг
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Главный судья:
Jorgen Daugbjerg Burchardt, Denmark
Стадион:
Ceres Park, Aarhus
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