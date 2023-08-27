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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Люнгбю
Орхус - Люнгбю: обзор матча 27 августа 2023
Орхус
27.08.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Люнгбю
6'
П. Мортенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Люнгбю
Желтая карточка
Ф. Беймо
90'
+17
Замена
П. Бьюр
️️️️
М. Андерсон
88'
79'
Замена
Б. Хамалайнен
️️️️
С. Атли Магнуссон
79'
Замена
T. Storm
️️️️
В. Кумадо
79'
Замена
Р. Корлу
️️️️
М. Йенсен
Замена
T. Anker
️️️️
Э. Кал
76'
Замена
Т. Бек
️️️️
М. Дуэлунн
71'
67'
Замена
J. Amon
️️️️
А. Гудьонсен
67'
Замена
К. Винтер
️️️️
М. Ремер
Желтая карточка
Т. Кристенсен
52'
50'
Желтая карточка
В. Кумадо
Желтая карточка
Э. Кал
26'
ГОЛ! 1:0!
П. Мортенсен
Пас отдал
Ф. Беймо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
8
Марсель Ремер
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
27
Michael Akoto
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
13
Янни Серра
ЦФ
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
15
Каспер Винтер
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
10
Резан Корлу
АП
3
G. Mortensen
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Пикок-Фаррел
2
Беймо
31
Кристенсен
5
Тингагер
19
Кал
14
Мельгор
4
Кнудсен
23
Андерсон
6
Поульсен
10
Дуэлунн
9
Мортенсен
4-3-3
1
6
Бьелланд
2
Кумадо
5
Грегор
3
Йенсен
8
Ремер
42
Чуквуани
2
Финнссон
9
Гудьонсен
26
Гиткьяер
22
Магнуссон
23
Андерсон
21
Бьюр
21
Бьюр
23
Андерсон
19
Кал
4
4
19
Кал
10
Дуэлунн
31
Бек
31
Бек
10
Дуэлунн
22
Магнуссон
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
22
Магнуссон
8
Ремер
15
Винтер
15
Винтер
8
Ремер
2
Кумадо
21
21
2
Кумадо
3
Йенсен
10
Корлу
10
Корлу
3
Йенсен
9
Гудьонсен
11
11
9
Гудьонсен
Остались в запасе
Орхус
Люнгбю
1
Йеспер Хансен
ВР
26
Якоб Андерсен
ПЗ
27
Michael Akoto
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
32
Jannich Storch
ВР
77
Парфе Бизоза
ОП
3
G. Mortensen
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
26
Якоб Андерсен
ПЗ
27
Michael Akoto
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
77
Парфе Бизоза
ОП
3
G. Mortensen
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Орхус - Люнгбю
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
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