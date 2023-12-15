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0
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3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
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0
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
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4
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1
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1
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»
20 февраля 2022, 21:38
3
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
10 февраля, 13:50
0
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
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3 : 2
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2 : 0
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1 : 1
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1 : 1
03.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 19 тур
Орхус
2 : 3
25.02.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 18 тур
Вайле
0 : 0
19.02.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 20 тур
Нордшелланд
3 : 1
04.03.2024
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Дания. Суперлига, 19 тур
Копенгаген
2 : 0
26.02.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 18 тур
Нордшелланд
3 : 2
18.02.2024
Люнгбю

Орхус - Нордшелланд - 31 июля 2023

Орхус
31.07.2023, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 2 тур
1 : 3
Матч завершен
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Нордшелланд
41' Н. Поульсен
35' Б. Нигрен
51' И. Осман
86' М. Ингвартсен (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Орхус - Нордшелланд
Матч завершен
90' +12
Желтая карточка
Эрнест Нуама
90' +9
Желтая карточка
Андреас Хансен
90' +5
Замена
Лассо Кулибали ️️️️➡️️ Маркус Ингвартсен
86'
ГОЛ с пенальти! 1:3
Маркус Ингвартсен
Замена
Петер Бьюр ️️️️➡️️ Феликс Беймо
85'
79'
Замена
Марио Доржель ️️️️➡️️ Даниэль Свенссон
Замена
Янни Серра ️️️️➡️️ Николай Поульсен
77'
Замена
Магнус Кнудсен ️️️️➡️️ Томас Кристенсен
77'
68'
Замена
Эрнест Нуама ️️️️➡️️ Бенжамин Нигрен
68'
Замена
Оливер Антман ️️️️➡️️ Ибрахим Осман
Замена
Тобиас Бек ️️️️➡️️ Миккель Дуэлунн
63'
Замена
Эрик Кал ️️️️➡️️ Джифт Линкс
63'
56'
Желтая карточка
Даниэль Свенссон
51'
ГОЛ! 1:2
Ибрахим Осман
46'
Замена
Адамо Нагало ️️️️➡️️ Киан Хансен
Желтая карточка
Николай Поульсен
43'
ГОЛ! 1:1
Николай Поульсен
41'
35'
ГОЛ! 0:1
Бенжамин Нигрен
Желтая карточка
Микаэл Андерсон
17'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
45
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
7
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
8
Микаэл Андерсон
ЦП
20
Миккель Дуэлунн
ЛВ
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
27
Даниэль Свенссон
ЛЗ
5
Мартин Фрезе
ЛЗ
40
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
23
Оливер Вилладсен
ПЗ
42
Мохамед Диоманде
ЦП
9
Бенжамин Нигрен
ПВ
14
Ибрахим Осман
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
19
Эрик Кал
ЛЗ
27
Michael Akoto
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
15
Магнус Кнудсен
ЦП
28
Адам Дагхим
ЛВ
31
Тобиас Бек
ПВ
13
Янни Серра
ЦФ
Нордшелланд
25
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
29
Марио Доржель
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
21
Зидан Сертдемир
ЦП
37
Эрнест Нуама
ЛВ
11
Мадс Хансен
ПВ
22
Оливер Антман
ЦФ
4-3-2-1
45
Пикок-Фаррел
14
Мельгор
5
Тингагер
31
Кристенсен
2
Беймо
7
Мадсен
6
Поульсен
8
Андерсон
20
Дуэлунн
11
Линкс
9
Мортенсен
3-2-1-1-2
13
Хансен
40
Йенсен-Аббью
4
Хансен
6
Тверсков
23
Вилладсен
5
Фрезе
42
Диоманде
9
Нигрен
7
Ингвартсен
14
Осман
2
Беймо
21
Бьюр
21
Бьюр
2
Беймо
11
Линкс
19
Кал
19
Кал
11
Линкс
31
Кристенсен
15
Кнудсен
15
Кнудсен
31
Кристенсен
20
Дуэлунн
31
Бек
31
Бек
20
Дуэлунн
6
Поульсен
13
Серра
13
Серра
6
Поульсен
4
Хансен
39
Нагало
39
Нагало
4
Хансен
27
Свенссон
29
Доржель
29
Доржель
27
Свенссон
7
Ингвартсен
28
Кулибали
28
Кулибали
7
Ингвартсен
9
Нигрен
37
Нуама
37
Нуама
9
Нигрен
14
Осман
22
Антман
22
Антман
14
Осман
Остались в запасе
Орхус
Нордшелланд
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Michael Akoto
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
28
Адам Дагхим
ЛВ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
25
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
21
Зидан Сертдемир
ЦП
11
Мадс Хансен
ПВ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Michael Akoto
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
28
Адам Дагхим
ЛВ
Остались в запасе
25
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
21
Зидан Сертдемир
ЦП
11
Мадс Хансен
ПВ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Орхус - Нордшелланд
2
3
Желтые карточки
2
3
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