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Брондбю
Оденсе
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
12 июня 2023, 21:21
1
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
1 сентября 2022, 00:45
1
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
7
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
9 декабря 2021, 23:24
1
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
7
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
9 декабря 2021, 23:24
1
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
26 ноября 2021, 01:14
8
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты
4 ноября 2021, 22:58
4
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
12 июня 2023, 21:21
1
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
1 сентября 2022, 00:45
1
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2 декабря 2021, 16:59
2
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
3 февраля 2020, 16:49
7
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
3 февраля 2020, 13:55
1
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Брондбю
Оденсе
Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
1 : 2
16.02.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
1 : 0
18.02.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 19 тур
Оденсе
0 : 3
25.02.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 20 тур
Брондбю
1 : 1
03.03.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 20 тур
Орхус
1 : 1
03.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 20 тур
Брондбю
1 : 1
03.03.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 19 тур
Оденсе
0 : 3
25.02.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
1 : 0
18.02.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 20 тур
Орхус
1 : 1
03.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 19 тур
Оденсе
0 : 3
25.02.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
1 : 2
16.02.2024
Оденсе

Брондбю - Оденсе - 30 июля 2023

Брондбю
30.07.2023, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 2 тур
1 : 2
Матч завершен
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Оденсе
54' Н. Валлис
63' А. Манне
90+5' Б. Кадрии
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Брондбю - Оденсе
Матч завершен
90' +5
ГОЛ! 1:2
Башким Кадрии
88'
Желтая карточка
Рами Аль-Хадж
85'
Замена
Башким Кадрии ️️️️➡️️ Мохамед Буя Турай
Замена
Симон Хедлунд ️️️️➡️️ Матиас Квистгарден
85'
Замена
Yousef Salech ️️️️➡️️ Охи Омойджуанфо
85'
Замена
Себастьян Серас Себулонсен ️️️️➡️️ Даниэль Васс
73'
Замена
Оскар Швартау ️️️️➡️️ Хэкон Эвьен
73'
63'
ГОЛ! 1:1
Аласана Манне
63'
Замена
Johannes Selven ️️️️➡️️ Franco Tongya
ГОЛ! 1:0
Николай Валлис
54'
41'
Желтая карточка
Аласана Манне
Замена
Хенрик Хеггхейм ️️️️➡️️ Кевин Тшиемб
31'
26'
Желтая карточка
Аске Адельгор
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
16
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
21
Блас Риверос
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
22
Йосип Радошевич
ЦП
7
Николай Валлис
АП
36
Матиас Квистгарден
ЦФ
9
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Оденсе
13
Hans Christian Bernat
ВР
23
Аске Адельгор
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
8
Franco Tongya
ЦП
16
Аласана Манне
ЦП
21
Чарли Хорнеман
ПВ
7
Мохамед Буя Турай
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
6
Свен Келер
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Брондбю
40
Джонатан Аэгидиус
ВР
3
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
4
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
25
Джо Белл
ОП
27
Симон Хедлунд
ЦФ
41
Оскар Швартау
ЦФ
17
Yousef Salech
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Оденсе
27
Magnus Nielsen
ВР
16
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
18
Max Ejdum
ЦП
19
Johannes Selven
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
17
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
10
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
4-3-1-2
16
Миккельсен
32
Алвес
18
Тшиемб
21
Риверос
5
Лауритсен
26
Эвьен
10
Васс
22
Радошевич
7
Валлис
9
Омойджуанфо
36
Квистгарден
2-3-1-4
13
28
Слотсагер
23
Адельгор
22
Аль-Хадж
8
16
Манне
21
Хорнеман
6
Келер
20
4
7
Буя Турай
18
Тшиемб
3
Хеггхейм
3
Хеггхейм
18
Тшиемб
10
Васс
2
Себулонсен
2
Себулонсен
10
Васс
36
Квистгарден
27
Хедлунд
27
Хедлунд
36
Квистгарден
26
Эвьен
41
Швартау
41
Швартау
26
Эвьен
9
Омойджуанфо
17
17
9
Омойджуанфо
8
19
19
8
7
Буя Турай
9
Кадрии
9
Кадрии
7
Буя Турай
Остались в запасе
Брондбю
Оденсе
40
Джонатан Аэгидиус
ВР
4
Якоб Расмуссен
ЦЗ
25
Джо Белл
ОП
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
27
Magnus Nielsen
ВР
16
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
18
Max Ejdum
ЦП
17
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
10
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
40
Джонатан Аэгидиус
ВР
4
Якоб Расмуссен
ЦЗ
25
Джо Белл
ОП
24
Марко Дивкович
ЦФ
Остались в запасе
27
Magnus Nielsen
ВР
16
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
18
Max Ejdum
ЦП
17
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
10
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Брондбю - Оденсе
3
Желтые карточки
0
3
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08.03.2024
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Оденсе
Дания. Суперлига, 21 тур
Копенгаген
- : -
10.03.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Виборг
- : -
10.03.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Видовре
- : -
08.03.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
- : -
10.03.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 21 тур
Вайле
- : -
10.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 21 тур
Копенгаген
- : -
10.03.2024
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- : -
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