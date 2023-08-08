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Силькеборг
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1
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1
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5
Экс-хавбек «Краснодара» Ольссон попал в больницу с подозрением на острое заболевание головного мозга
27 февраля, 12:48
1
«Лацио» купил датского вингера за 12 миллионов
8 августа 2023, 15:58
1
«Краснодар» заинтересован в экс-защитнике «Ростова»
30 июня 2023, 15:49
1
Лига Европы. «Севилья» проиграла ПСВ, но прошла дальше; «Спортинг» уничтожил «Мидтьюлланд»
23 февраля 2023, 22:45
1
Агент Гиговича объяснил, почему швед не вернется в «Ростов»
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5
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Мидтьюлланд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
0 : 3
18.02.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
1 : 0
18.02.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 0
25.02.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 19 тур
Орхус
2 : 3
25.02.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 20 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
01.03.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 20 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
01.03.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 19 тур
Орхус
2 : 3
25.02.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
1 : 0
18.02.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 20 тур
Нордшелланд
3 : 1
04.03.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 0
25.02.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
0 : 3
18.02.2024
Копенгаген

Мидтьюлланд - Силькеборг - 30 июля 2023

Мидтьюлланд
30.07.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 2 тур
2 : 0
Матч завершен
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Силькеборг
45+16' А. Симсир
45+22' Г. Чо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мидтьюлланд - Силькеборг
Матч завершен
90'
Замена
Оскар Боесен ️️️️➡️️ Андерс Клинге
Замена
Маррони ️️️️➡️️ Густав Исаксен
86'
79'
Замена
Серен Тенгстедт ️️️️➡️️ Frederik Carlsen
79'
Замена
Андреас Пюндт ️️️️➡️️ Марк Бринк
Желтая карточка
Сори Каба
78'
Замена
Шарлес ️️️️➡️️ Арал Симсир
74'
Замена
Сори Каба ️️️️➡️️ Ге-Сон Чо
74'
69'
Замена
Александер Линд ️️️️➡️️ Тонни Адамсен
Замена
Хенрик Дальсгаард ️️️️➡️️ Сверрир Ингасон
68'
Замена
Эмилиано Мартинес ️️️️➡️️ Армин Гигович
67'
59'
Желтая карточка
Пелле Маттссон
Желтая карточка
Стефан Гартенманн
53'
46'
Замена
Каллум Маккоуэтт ️️️️➡️️ Каспер Куск
ГОЛ! 2:0
Ге-Сон Чо
45' +22
ГОЛ! 1:0
Арал Симсир
45' +16
45' +14
Желтая карточка
Тонни Адамсен
Пенальти не реализован
Густав Исаксен
16'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
6
Стефан Гартенманн
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
73
Жуниньо
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
37
Армин Гигович
ЦП
24
Оливер Серенсен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Густав Исаксен
ПП
58
Арал Симсир
ЛВ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
27
Лукас Энгель
ЛЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
14
Тобиас Сальквист
ЦЗ
5
Оливер Сонне
ПЗ
11
Frederik Carlsen
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
21
Андерс Клинге
ЦП
14
Марк Бринк
ЦП
6
Пелле Маттссон
ЦП
23
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Мидтьюлланд
90
Оскар Хедвалль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
26
Пабло Ортис
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
5
Эмилиано Мартинес
ОП
35
Шарлес
ЦП
14
Ивер Фоссум
ЦП
38
Маррони
ЦФ
16
Сори Каба
ЦФ
Силькеборг
16
Jacob Pryts
ВР
3
Робин Эстрем
ПЗ
41
Оскар Боесен
ЦП
22
Андреас Пюндт
ЦП
19
Frederik Carstensen
ЦП
18
Андерс Даль
ЦП
7
Серен Тенгстедт
ЦФ
17
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
9
Александер Линд
ЦФ
4-4-1-1
1
Лоссль
6
Гартенманн
73
Жуниньо
15
Ингасон
29
Паулиньо
37
Гигович
24
Серенсен
8
Ольссон
18
Исаксен
58
Симсир
10
Чо
4-5-1
1
Ларсен
5
Сонне
40
Буш
14
Сальквист
27
Энгель
11
21
Клинге
14
Бринк
6
Маттссон
7
Куск
23
Адамсен
15
Ингасон
14
Дальсгаард
14
Дальсгаард
15
Ингасон
37
Гигович
5
Мартинес
5
Мартинес
37
Гигович
58
Симсир
35
Шарлес
35
Шарлес
58
Симсир
18
Исаксен
38
Маррони
38
Маррони
18
Исаксен
10
Чо
16
Каба
16
Каба
10
Чо
21
Клинге
41
Боесен
41
Боесен
21
Клинге
14
Бринк
22
Пюндт
22
Пюндт
14
Бринк
11
7
Тенгстедт
7
Тенгстедт
11
7
Куск
17
Маккоуэтт
17
Маккоуэтт
7
Куск
23
Адамсен
9
Линд
9
Линд
23
Адамсен
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Силькеборг
90
Оскар Хедвалль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
26
Пабло Ортис
ЦЗ
14
Ивер Фоссум
ЦП
Главный тренер
Бо Хенриксен
16
Jacob Pryts
ВР
3
Робин Эстрем
ПЗ
19
Frederik Carstensen
ЦП
18
Андерс Даль
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
90
Оскар Хедвалль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
26
Пабло Ортис
ЦЗ
14
Ивер Фоссум
ЦП
Остались в запасе
16
Jacob Pryts
ВР
3
Робин Эстрем
ПЗ
19
Frederik Carstensen
ЦП
18
Андерс Даль
ЦП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Силькеборг
2
2
Желтые карточки
2
2
Дания. Суперлига
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Дания. Суперлига, 21 тур
Видовре
- : -
08.03.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
- : -
10.03.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 21 тур
Вайле
- : -
10.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 21 тур
Копенгаген
- : -
10.03.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Виборг
- : -
10.03.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Видовре
- : -
08.03.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
- : -
10.03.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 21 тур
Вайле
- : -
10.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 21 тур
Копенгаген
- : -
10.03.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Виборг
- : -
10.03.2024
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