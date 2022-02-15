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17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
15 февраля 2022, 15:09
6
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
9 февраля 2022, 15:49
8
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
2
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
3 января 2022, 07:17
1
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
3 августа 2017, 22:42
22
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
2
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
15 февраля 2022, 15:09
6
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
9 февраля 2022, 15:49
8
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
3 января 2022, 07:17
1
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
3 августа 2017, 22:42
22
Лига Европы. Дубль Перейры помог «Краснодару» вновь победить «Люнгбю»
3 августа 2017, 22:38
12
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1 : 2
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3 : 2
18.02.2024
Люнгбю
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Рандерс
1 : 0
23.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 19 тур
Видовре
2 : 2
25.02.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 20 тур
Виборг
3 : 0
03.03.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 20 тур
Виборг
3 : 0
03.03.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 19 тур
Видовре
2 : 2
25.02.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
1 : 2
16.02.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 20 тур
Люнгбю
2 : 4
03.03.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 19 тур
Рандерс
1 : 0
23.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 18 тур
Нордшелланд
3 : 2
18.02.2024
Люнгбю

Виборг - Люнгбю - 28 июля 2023

Виборг
28.07.2023, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 2 тур
2 : 2
Матч завершен
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Люнгбю
41' О. Бундгор
76' И. Саид
24' А. Финнбогасон
25' П. Грегор
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Виборг - Люнгбю
Матч завершен
88'
Замена
Парфе Бизоза ️️️️➡️️ Фредерик Гиткьяер
88'
Замена
Jonathan Amon ️️️️➡️️ Точи Чуквуани
Замена
Мадс Сендергор ️️️️➡️️ Аносике Эмента
82'
ГОЛ! 2:2
Ибраим Саид
76'
Замена
Алассана Джатта ️️️️➡️️ Ренато Жуниор
73'
67'
Замена
Магнус Йенсен ️️️️➡️️ Андреас Бьелланд
61'
Замена
Каспер Винтер ️️️️➡️️ Марсель Ремер
61'
Замена
Tobias Storm ️️️️➡️️ Вилли Кумадо
57'
Желтая карточка
Паскаль Грегор
ГОЛ! 1:2
Оливер Бундгор
41'
25'
ГОЛ! 0:2
Паскаль Грегор
24'
ГОЛ! 0:1
Альфред Финнбогасон
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
4
Николас Бюрги
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
17
Якоб Бонде
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
8
Ибраим Саид
ПВ
11
Ренато Жуниор
ЦФ
14
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Люнгбю
16
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
23
Паскаль Грегор
ЦЗ
7
Вилли Кумадо
ЦЗ
19
Лукас Хей
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
20
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
30
Марсель Ремер
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
21
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
36
Виктор Хьорт
ЦЗ
31
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
21
Софус Бергер
ЦП
28
Ян Замбурек
ЦП
10
Нильс Мортимер
ПВ
29
Алассана Джатта
ЦФ
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
12
Магнус Йенсен
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
8
Парфе Бизоза
ОП
24
Tobias Storm
ЦП
13
Каспер Винтер
ЦП
10
Резан Корлу
АП
15
Zean Dalügge
ЦФ
17
Jonathan Amon
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лунд
24
Аньембе
23
Бундгор
4
Бюрги
3
Гаеи
13
Греннинг
17
Бонде
28
Вестергор
8
Саид
14
Эмента
11
Жуниор
4-3-3
16
7
Кумадо
19
Хей
6
Бьелланд
23
Грегор
30
Ремер
42
Чуквуани
20
Финнссон
26
Гиткьяер
21
Магнуссон
27
Финнбогасон
14
Эмента
6
Сендергор
6
Сендергор
14
Эмента
11
Жуниор
29
Джатта
29
Джатта
11
Жуниор
6
Бьелланд
12
Йенсен
12
Йенсен
6
Бьелланд
26
Гиткьяер
8
Бизоза
8
Бизоза
26
Гиткьяер
7
Кумадо
24
24
7
Кумадо
30
Ремер
13
Винтер
13
Винтер
30
Ремер
42
Чуквуани
17
17
42
Чуквуани
Остались в запасе
Виборг
Люнгбю
20
Каспер Килерих
ВР
36
Виктор Хьорт
ЦЗ
31
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
21
Софус Бергер
ЦП
28
Ян Замбурек
ЦП
10
Нильс Мортимер
ПВ
Главный тренер
Якоб Фрис
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
10
Резан Корлу
АП
15
Zean Dalügge
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
36
Виктор Хьорт
ЦЗ
31
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
21
Софус Бергер
ЦП
28
Ян Замбурек
ЦП
10
Нильс Мортимер
ПВ
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
10
Резан Корлу
АП
15
Zean Dalügge
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Виборг - Люнгбю
1
Желтые карточки
0
1
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Видовре
- : -
08.03.2024
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- : -
10.03.2024
Оденсе
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Копенгаген
- : -
10.03.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Виборг
- : -
10.03.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Видовре
- : -
08.03.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
- : -
10.03.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 21 тур
Вайле
- : -
10.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 21 тур
Копенгаген
- : -
10.03.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Виборг
- : -
10.03.2024
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