Лига чемпионов. «Интер» и «Сосьедад» голов не забили, Захарян отыграл 77 минут; гол+пас Ди Марии принесли «Бенфике» победу над «Зальцбургом» (3:1)
Обзор матча «Зальцбург» – «Бенфика» голы и лучшие моменты (Видео)
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Стали известны стартовые составы на матч ЛАСК – «Ливерпуль»: 21 сентября
Лига чемпионов. «Интер» и «Сосьедад» голов не забили, Захарян отыграл 77 минут; гол+пас Ди Марии принесли «Бенфике» победу над «Зальцбургом» (3:1)
Обзор матча «Зальцбург» – «Бенфика» голы и лучшие моменты (Видео)
«Зальцбург» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023
Главный тренер «Сосьедада» оценил игру Захаряна
Аршавин прокомментировал появление Захаряна в стартовом составе «Сосьедада» в ЛЧ