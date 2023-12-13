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Зальцбург
Лига чемпионов. «Интер» и «Сосьедад» голов не забили, Захарян отыграл 77 минут; гол+пас Ди Марии принесли «Бенфике» победу над «Зальцбургом» (3:1)
13 декабря 2023, 01:05
0
Обзор матча «Зальцбург» – «Бенфика» голы и лучшие моменты (Видео)
13 декабря 2023, 00:58
0
«Зальцбург» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023
12 декабря 2023, 11:53
0
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря 2023, 00:56
0
«Ливерпуль» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2023
30 ноября 2023, 13:36
0
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря 2023, 00:56
0
«Ливерпуль» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2023
30 ноября 2023, 13:36
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
21 сентября 2023, 21:45
0
Обзор матча ЛАСК – «Ливерпуль»: голы и лучшие моменты (видео)
21 сентября 2023, 21:38
0
Стали известны стартовые составы на матч ЛАСК – «Ливерпуль»: 21 сентября
21 сентября 2023, 18:41
0
Лига чемпионов. «Интер» и «Сосьедад» голов не забили, Захарян отыграл 77 минут; гол+пас Ди Марии принесли «Бенфике» победу над «Зальцбургом» (3:1)
13 декабря 2023, 01:05
0
Обзор матча «Зальцбург» – «Бенфика» голы и лучшие моменты (Видео)
13 декабря 2023, 00:58
0
«Зальцбург» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023
12 декабря 2023, 11:53
0
Главный тренер «Сосьедада» оценил игру Захаряна
30 ноября 2023, 13:04
2
Аршавин прокомментировал появление Захаряна в стартовом составе «Сосьедада» в ЛЧ
30 ноября 2023, 08:36
1
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ЛАСК
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Зальцбург
1 : 1
09.02.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Зальцбург
1 : 1
09.02.2024
Штурм

ЛАСК - Зальцбург - 10 марта 2024

ЛАСК
10.03.2024, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 22 тур
- : -
Не начался
Зальцбург
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча ЛАСК - Зальцбург
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
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Австрия. Бундеслига
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Будущие
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Аустрия
- : -
10.02.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Альтах
- : -
10.02.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсберг
- : -
11.02.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Тироль
- : -
11.02.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 18 тур
ЛАСК
- : -
11.02.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Аустрия
- : -
10.02.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Альтах
- : -
10.02.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсберг
- : -
11.02.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Тироль
- : -
11.02.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 18 тур
ЛАСК
- : -
11.02.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсберг
- : -
17.02.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Аустрия
- : -
17.02.2024
Альтах
Россия
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