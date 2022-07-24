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«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
30 декабря 2021, 17:25
30
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
24 декабря 2021, 14:21
18
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
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24 июля 2022, 14:45
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Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
9 июля 2021, 20:59
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Хартберг

Тироль - Хартберг - 03 марта 2024

Тироль
03.03.2024, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 21 тур
- : -
Не начался
Хартберг
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Тироль - Хартберг
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Австрия. Бундеслига, 18 тур
Аустрия
- : -
10.02.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Альтах
- : -
10.02.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсберг
- : -
11.02.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Тироль
- : -
11.02.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 18 тур
ЛАСК
- : -
11.02.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Аустрия
- : -
10.02.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Альтах
- : -
10.02.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсберг
- : -
11.02.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Тироль
- : -
11.02.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 18 тур
ЛАСК
- : -
11.02.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсберг
- : -
17.02.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Аустрия
- : -
17.02.2024
Альтах
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