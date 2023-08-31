Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев
Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала
«Барса» прервала аренду полузащитника Демира. Он досрочно вернулся в «Рапид»
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев
Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала
«Барса» прервала аренду полузащитника Демира. Он досрочно вернулся в «Рапид»
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
«Зальцбург» – обладатель Кубка Австрии
«Спартак» может приобрести 21-летнего ганского нападающего