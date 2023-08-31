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Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев
31 августа 2023, 23:12
2
Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
25 февраля 2022, 01:50
1
Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала
17 февраля 2022, 22:55
1
«Барса» прервала аренду полузащитника Демира. Он досрочно вернулся в «Рапид»
13 января 2022, 18:59
1
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
13 декабря 2021, 16:23
2
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев
31 августа 2023, 23:12
2
Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
25 февраля 2022, 01:50
1
Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала
17 февраля 2022, 22:55
1
«Барса» прервала аренду полузащитника Демира. Он досрочно вернулся в «Рапид»
13 января 2022, 18:59
1
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
13 декабря 2021, 16:23
2
«Зальцбург» – обладатель Кубка Австрии
30 мая 2020, 08:42
1
«Спартак» может приобрести 21-летнего ганского нападающего
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Аустрия Л

Рапид - Аустрия Л - 03 марта 2024

Рапид
03.03.2024, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 21 тур
- : -
Не начался
Аустрия Л
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Рапид - Аустрия Л
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Австрия. Бундеслига
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Будущие
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Аустрия
- : -
10.02.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Альтах
- : -
10.02.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсберг
- : -
11.02.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Тироль
- : -
11.02.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 18 тур
ЛАСК
- : -
11.02.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Аустрия
- : -
10.02.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Альтах
- : -
10.02.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсберг
- : -
11.02.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Тироль
- : -
11.02.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 18 тур
ЛАСК
- : -
11.02.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсберг
- : -
17.02.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Аустрия
- : -
17.02.2024
Альтах
Россия
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