Лига чемпионов. «Интер» и «Сосьедад» голов не забили, Захарян отыграл 77 минут; гол+пас Ди Марии принесли «Бенфике» победу над «Зальцбургом» (3:1)
Обзор матча «Зальцбург» – «Бенфика» голы и лучшие моменты (Видео)
«Зальцбург» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023
Главный тренер «Сосьедада» оценил игру Захаряна
Аршавин прокомментировал появление Захаряна в стартовом составе «Сосьедада» в ЛЧ
Лига чемпионов. «Интер» и «Сосьедад» голов не забили, Захарян отыграл 77 минут; гол+пас Ди Марии принесли «Бенфике» победу над «Зальцбургом» (3:1)
Обзор матча «Зальцбург» – «Бенфика» голы и лучшие моменты (Видео)
«Зальцбург» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023
Главный тренер «Сосьедада» оценил игру Захаряна
Аршавин прокомментировал появление Захаряна в стартовом составе «Сосьедада» в ЛЧ
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
Андре Силва: «Игроки «Милана» бьются друг за друга»