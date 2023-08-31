Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала

Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала

Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты

Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев

«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии

Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары

«Барса» прервала аренду полузащитника Демира. Он досрочно вернулся в «Рапид»

Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала

Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала

Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев

«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии

Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты

Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»

Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»