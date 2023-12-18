Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций

Миранчук вышел на поле за «Аталанту» после трех матчей в запасе

Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты

Лига Европы. «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Аталанта» Миранчука упустила победу и другие результаты