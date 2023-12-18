Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Миранчук вышел на поле за «Аталанту» после трех матчей в запасе
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
Лига Европы. «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Аталанта» Миранчука упустила победу и другие результаты
Миранчук начнет в запасе матч «Аталанты» в Лиге Европы
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Миранчук вышел на поле за «Аталанту» после трех матчей в запасе
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
Лига Европы. «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Аталанта» Миранчука упустила победу и другие результаты
Миранчук начнет в запасе матч «Аталанты» в Лиге Европы
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев
Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала
«Барса» прервала аренду полузащитника Демира. Он досрочно вернулся в «Рапид»
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары