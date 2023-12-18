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Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Миранчук вышел на поле за «Аталанту» после трех матчей в запасе
10 ноября 2023, 07:57
0
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
10 ноября 2023, 01:01
0
Лига Европы. «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Аталанта» Миранчука упустила победу и другие результаты
26 октября 2023, 21:46
0
Миранчук начнет в запасе матч «Аталанты» в Лиге Европы
26 октября 2023, 19:15
0
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Миранчук вышел на поле за «Аталанту» после трех матчей в запасе
10 ноября 2023, 07:57
0
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
10 ноября 2023, 01:01
0
Лига Европы. «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Аталанта» Миранчука упустила победу и другие результаты
26 октября 2023, 21:46
0
Миранчук начнет в запасе матч «Аталанты» в Лиге Европы
26 октября 2023, 19:15
0
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев
31 августа 2023, 23:12
2
Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
25 февраля 2022, 01:50
1
Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала
17 февраля 2022, 22:55
1
«Барса» прервала аренду полузащитника Демира. Он досрочно вернулся в «Рапид»
13 января 2022, 18:59
1
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
13 декабря 2021, 16:23
2
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Штурм - Рапид - 18 февраля 2024

Штурм
18.02.2024, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 19 тур
- : -
Не начался
Рапид
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Штурм - Рапид
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
0
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Австрия. Бундеслига, 18 тур
Аустрия
- : -
10.02.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Альтах
- : -
10.02.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсберг
- : -
11.02.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Тироль
- : -
11.02.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 18 тур
ЛАСК
- : -
11.02.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Аустрия
- : -
10.02.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Альтах
- : -
10.02.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсберг
- : -
11.02.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Тироль
- : -
11.02.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 18 тур
ЛАСК
- : -
11.02.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсберг
- : -
17.02.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Аустрия
- : -
17.02.2024
Альтах
Россия
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