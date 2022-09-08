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Аустрия
Хартберг
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
24 июля 2022, 14:45
3
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
1
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
9 июля 2021, 20:59
4
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
1
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
23 марта 2019, 23:38
6
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»
23 марта 2019, 22:47
2
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
24 июля 2022, 14:45
3
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
9 июля 2021, 20:59
4
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Хартберг

Аустрия - Хартберг - 10 февраля 2024

Аустрия
10.02.2024, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 18 тур
- : -
Не начался
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Хартберг
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Статистика матча Аустрия - Хартберг
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
0
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Австрия. Бундеслига
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Будущие
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Зальцбург
1 : 0
09.02.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Аустрия
- : -
10.02.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Альтах
- : -
10.02.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсберг
- : -
11.02.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Тироль
- : -
11.02.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Зальцбург
1 : 0
09.02.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Аустрия
- : -
10.02.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Альтах
- : -
10.02.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсберг
- : -
11.02.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Тироль
- : -
11.02.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 18 тур
ЛАСК
- : -
11.02.2024
Аустрия К
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