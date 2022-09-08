«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»