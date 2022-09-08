«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову

Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты

«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии

«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии

Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты

Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»

Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»