Вольфсберг

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«Барса» прервала аренду полузащитника Демира. Он досрочно вернулся в «Рапид»
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
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Алли забил «Вольфсбергу» ударом через себя
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Бэйл отдал голевую передачу в составе «Тоттенхэма» впервые за 2855 дней
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев
Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала
«Барса» прервала аренду полузащитника Демира. Он досрочно вернулся в «Рапид»
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары