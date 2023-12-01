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Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря 2023, 00:56
0
«Ливерпуль» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2023
30 ноября 2023, 13:36
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
21 сентября 2023, 21:45
0
Обзор матча ЛАСК – «Ливерпуль»: голы и лучшие моменты (видео)
21 сентября 2023, 21:38
0
Стали известны стартовые составы на матч ЛАСК – «Ливерпуль»: 21 сентября
21 сентября 2023, 18:41
0
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря 2023, 00:56
0
«Ливерпуль» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2023
30 ноября 2023, 13:36
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
21 сентября 2023, 21:45
0
Обзор матча ЛАСК – «Ливерпуль»: голы и лучшие моменты (видео)
21 сентября 2023, 21:38
0
Стали известны стартовые составы на матч ЛАСК – «Ливерпуль»: 21 сентября
21 сентября 2023, 18:41
0
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
29 июня 2018, 20:56
2
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
7 декабря 2017, 23:14
1
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
20 октября 2017, 00:05
4
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
28 сентября 2017, 23:59
2
Андре Силва: «Игроки «Милана» бьются друг за друга»
15 сентября 2017, 08:29
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Аустрия К

ЛАСК - Аустрия К - 11 февраля 2024

ЛАСК
11.02.2024, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 18 тур
- : -
Не начался
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Аустрия К
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Комментарии
Статистика матча ЛАСК - Аустрия К
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Австрия. Бундеслига
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Будущие
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Зальцбург
1 : 0
09.02.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Аустрия
- : -
10.02.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Альтах
- : -
10.02.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсберг
- : -
11.02.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Тироль
- : -
11.02.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Зальцбург
1 : 0
09.02.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Аустрия
- : -
10.02.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Альтах
- : -
10.02.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсберг
- : -
11.02.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Тироль
- : -
11.02.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 18 тур
ЛАСК
- : -
11.02.2024
Аустрия К
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