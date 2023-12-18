Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Миранчук вышел на поле за «Аталанту» после трех матчей в запасе
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Миранчук вышел на поле за «Аталанту» после трех матчей в запасе
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
Лига Европы. «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Аталанта» Миранчука упустила победу и другие результаты