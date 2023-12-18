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Штурм
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Миранчук вышел на поле за «Аталанту» после трех матчей в запасе
10 ноября 2023, 07:57
0
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
10 ноября 2023, 01:01
0
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
1
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
23 марта 2019, 23:38
6
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»
23 марта 2019, 22:47
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
Миранчук вышел на поле за «Аталанту» после трех матчей в запасе
10 ноября 2023, 07:57
0
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
10 ноября 2023, 01:01
0
Лига Европы. «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Аталанта» Миранчука упустила победу и другие результаты
26 октября 2023, 21:46
0
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Австрия. Бундеслига, 18 тур
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3 : 1
10.02.2024
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Лига конференций, 1/16 финала
Штурм
4 : 1
15.02.2024
Слован
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Аустрия
2 : 1
17.02.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Штурм
1 : 1
18.02.2024
Рапид
Лига конференций, 1/16 финала
Слован
0 : 1
22.02.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Блау-Вайс
1 : 2
03.03.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Рапид
3 : 0
25.02.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Аустрия
2 : 1
17.02.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Аустрия
3 : 1
10.02.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Штурм
4 : 0
03.03.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Тироль
0 : 2
25.02.2024
Штурм
Лига конференций, 1/16 финала
Слован
0 : 1
22.02.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Штурм
1 : 1
18.02.2024
Рапид
Лига конференций, 1/16 финала
Штурм
4 : 1
15.02.2024
Слован

Аустрия - Штурм - 30 июля 2023

Аустрия
30.07.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 1 тур
0 : 3
Матч завершен
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Штурм
9' Ю. Газибегович
38' Ш. Влодарчик
60' Д. Аффенгрубер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аустрия - Штурм
Матч завершен
Желтая карточка
Александар Юкич
87'
Замена
Муарем Хускович ️️️️➡️️ Харис Табакович
83'
82'
Замена
Амаду Данте ️️️️➡️️ Давид Шнегг
82'
Замена
Никлас Гейрхофер ️️️️➡️️ Манприт Саркария
79'
Желтая карточка
Вильям Бевинг
74'
Желтая карточка
Манприт Саркария
Замена
Александар Юкич ️️️️➡️️ Лукас Гальвао
74'
Замена
Маттео Мейсль ️️️️➡️️ Манфред Фишер
74'
72'
Замена
Томи Хорват ️️️️➡️️ Отар Китеишвили
71'
Желтая карточка
Отар Китеишвили
66'
Замена
Брайан Силва Тейшейра ️️️️➡️️ Шимон Влодарчик
66'
Замена
Вильям Бевинг ️️️️➡️️ Александер Прасс
60'
ГОЛ! 0:3
Давид Аффенгрубер
Замена
Андреас Грубер ️️️️➡️️ Джеймс Холланд
46'
Замена
Мануэль Польстер ️️️️➡️️ Доминик Фиц
46'
38'
ГОЛ! 0:2
Шимон Влодарчик
Красная карточка
Марвин Мартинс
33'
15'
Желтая карточка
Александер Прасс
9'
ГОЛ! 0:1
Юсуф Газибегович
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
66
Марвин Мартинс
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
3
Лукас Гальвао
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
27
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
АП
25
Харис Табакович
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Штурм
1
Кьел Шерпен
ВР
28
Давид Шнегг
ЛЗ
42
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
22
Юсуф Газибегович
ПЗ
8
Александер Прасс
ЛП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
10
Отар Китеишвили
ЦП
11
Манприт Саркария
ЛВ
9
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
24
Тин Плавотич
ЦЗ
77
Александар Юкич
АП
11
Мануэль Польстер
ЛВ
17
Андреас Грубер
ЦФ
9
Муарем Хускович
ЦФ
Штурм
31
Лука Марич
ВР
4
Амаду Данте
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
19
Томи Хорват
ЦП
15
Вильям Бевинг
ЛВ
77
Мохаммед Фусейни
ПВ
19
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
2-1-3-2-2
1
Фрюхтль
46
Хандль
66
Мартинс
8
Холланд
3
Гальвао
26
Ранфтль
27
Браунедер
30
Фишер
36
Фиц
19
Поцман
25
Табакович
3-2-3-1-1
1
Шерпен
42
Аффенгрубер
4
Горенц-Станкович
5
Вютрих
22
Газибегович
28
Шнегг
25
Хирлендер
10
Китеишвили
8
Прасс
11
Саркария
9
Влодарчик
30
Фишер
40
Мейсль
40
Мейсль
30
Фишер
3
Гальвао
77
Юкич
77
Юкич
3
Гальвао
36
Фиц
11
Польстер
11
Польстер
36
Фиц
8
Холланд
17
Грубер
17
Грубер
8
Холланд
25
Табакович
9
Хускович
9
Хускович
25
Табакович
28
Шнегг
4
Данте
4
Данте
28
Шнегг
11
Саркария
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
11
Саркария
10
Китеишвили
19
Хорват
19
Хорват
10
Китеишвили
8
Прасс
15
Бевинг
15
Бевинг
8
Прасс
9
Влодарчик
19
Силва Тейшейра
19
Силва Тейшейра
9
Влодарчик
Остались в запасе
Аустрия
Штурм
99
Мирко Кос
ВР
24
Тин Плавотич
ЦЗ
Главный тренер
Манфред Шмид
31
Лука Марич
ВР
77
Мохаммед Фусейни
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
24
Тин Плавотич
ЦЗ
Остались в запасе
31
Лука Марич
ВР
77
Мохаммед Фусейни
ПВ
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Аустрия - Штурм
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
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- : -
10.03.2024
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Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия К
- : -
10.03.2024
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Аустрия Л
- : -
10.03.2024
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ЛАСК
- : -
09.03.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсберг
- : -
10.03.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия
- : -
10.03.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия К
- : -
10.03.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 22 тур
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- : -
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