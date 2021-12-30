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«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
30 декабря 2021, 17:25
30
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
24 декабря 2021, 14:21
18
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
13 декабря 2021, 23:54
11
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич
1 февраля 2020, 20:43
1
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
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2
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Тироль - Аустрия К - 29 июля 2023

Тироль
29.07.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 1 тур
1 : 3
Матч завершен
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Аустрия К
80' Л. Кронбергер
10' С. Карвейна
53' Э. Ирвинг
90+8' Э. Ирвинг
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Тироль - Аустрия К
Матч завершен
90' +8
ГОЛ! 1:3
Энди Ирвинг
90' +3
Замена
Флориан Яриц ️️️️➡️️ Йонас Арвейлер
84'
Замена
Соломон Бонна ️️️️➡️️ Синан Карвейна
81'
Замена
Тургай Гемичибаши ️️️️➡️️ Рико Бенателли
ГОЛ! 1:2
Лука Кронбергер
80'
Желтая карточка
Лука Кронбергер
78'
Замена
J. Naschberger ️️️️➡️️ Валентино Мюллер
71'
58'
Желтая карточка
Торстен Марер
53'
ГОЛ! 0:2
Энди Ирвинг
Замена
Осаренрен Окунгбова ️️️️➡️️ Феликс Бахер
46'
10'
ГОЛ! 0:1
Синан Карвейна
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
40
Адам Стейскал
ВР
5
Феликс Бахер
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
77
Юлиус Эртльталер
ЦП
4
Валентино Мюллер
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
9
Ник Прелец
ЦФ
11
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
19
Энди Ирвинг
ЦП
14
Кристофер Цветко
ЦП
17
Симон Штрауди
ЦП
20
Рико Бенателли
ЦП
10
Синан Карвейна
ПВ
39
Йонас Арвейлер
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
28
Thomas Geris
ЦП
20
Cem Üstündag
ЦП
17
J. Naschberger
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
81
Тургай Гемичибаши
ОП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
2-5-1-2
40
Стейскал
5
Бахер
26
4
Мюллер
14
44
98
Огринец
77
Эртльталер
7
Кронбергер
11
Букса
9
Прелец
4-4-1-1
13
Менцель
31
Марер
8
Гезос
37
Виммер
33
Шумахер
14
Цветко
17
Штрауди
20
Бенателли
19
Ирвинг
10
Карвейна
39
Арвейлер
5
Бахер
22
Окунгбова
22
Окунгбова
5
Бахер
4
Мюллер
17
17
4
Мюллер
10
Карвейна
2
Бонна
2
Бонна
10
Карвейна
39
Арвейлер
7
Яриц
7
Яриц
39
Арвейлер
20
Бенателли
81
Гемичибаши
81
Гемичибаши
20
Бенателли
Остались в запасе
Тироль
Аустрия К
13
B. Ozegovic
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
28
Thomas Geris
ЦП
20
Cem Üstündag
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
1
Marco Knaller
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
Главный тренер
Петер Пакульт
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
28
Thomas Geris
ЦП
20
Cem Üstündag
ЦП
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Петер Пакульт
Статистика матча Тироль - Аустрия К
1
1
Желтые карточки
1
1
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