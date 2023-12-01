Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
ЛАСК
Рапид
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря 2023, 00:56
0
«Ливерпуль» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2023
30 ноября 2023, 13:36
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
21 сентября 2023, 21:45
0
Обзор матча ЛАСК – «Ливерпуль»: голы и лучшие моменты (видео)
21 сентября 2023, 21:38
0
Стали известны стартовые составы на матч ЛАСК – «Ливерпуль»: 21 сентября
21 сентября 2023, 18:41
0
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря 2023, 00:56
0
«Ливерпуль» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2023
30 ноября 2023, 13:36
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
21 сентября 2023, 21:45
0
Обзор матча ЛАСК – «Ливерпуль»: голы и лучшие моменты (видео)
21 сентября 2023, 21:38
0
Стали известны стартовые составы на матч ЛАСК – «Ливерпуль»: 21 сентября
21 сентября 2023, 18:41
0
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев
31 августа 2023, 23:12
2
Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
25 февраля 2022, 01:50
1
Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала
17 февраля 2022, 22:55
1
«Барса» прервала аренду полузащитника Демира. Он досрочно вернулся в «Рапид»
13 января 2022, 18:59
1
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
13 декабря 2021, 16:23
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
ЛАСК
Рапид
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсберг
0 : 2
11.02.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 18 тур
ЛАСК
2 : 2
11.02.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Хартберг
0 : 0
18.02.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Штурм
1 : 1
18.02.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 20 тур
ЛАСК
0 : 1
24.02.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Альтах
0 : 0
03.03.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 20 тур
ЛАСК
0 : 1
24.02.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Хартберг
0 : 0
18.02.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 18 тур
ЛАСК
2 : 2
11.02.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Рапид
1 : 1
03.03.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Рапид
3 : 0
25.02.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Штурм
1 : 1
18.02.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсберг
0 : 2
11.02.2024
Рапид

ЛАСК - Рапид - 28 июля 2023

ЛАСК
28.07.2023, пятница, 21:30
Австрия. Бундеслига, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Рапид
90+5' Ф. Лукенедер
23' М. Зайдль
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ЛАСК - Рапид
Матч завершен
ГОЛ! 1:1
Феликс Лукенедер
90' +5
90' +4
Желтая карточка
Йонас Ауэр
Замена
Томас Гойгингер ️️️️➡️️ Бранко Йовичич
88'
83'
Желтая карточка
Николас Кюн
83'
Замена
Оливер Штрунц ️️️️➡️️ Николас Кюн
Замена
Иван Любич ️️️️➡️️ Петер Михорль
76'
Замена
Ленни Пинтор ️️️️➡️️ Мозес Усор
76'
73'
Желтая карточка
Роман Кершбаум
60'
Желтая карточка
Николас Саттльбергер
Замена
Мусса Коне ️️️️➡️️ Марин Любичич
49'
Замена
Ибрахим Мустафа ️️️️➡️️ Кеито Накамура
49'
Желтая карточка
Бранко Йовичич
45' +2
Желтая карточка
Филип Стойкович
42'
Желтая карточка
Рене Реннер
33'
23'
ГОЛ! 0:1
Маттиас Зайдль
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
1
Тобиас Лаваль
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
22
Филип Стойкович
ЦЗ
5
Филипп Цирайс
ЦЗ
18
Бранко Йовичич
ОП
8
Петер Михорль
ЦП
7
Рене Реннер
ЦП
17
Кеито Накамура
ЛВ
17
Мозес Усор
ПВ
9
Марин Любичич
ЦФ
10
Роберт Жуль
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Рапид
45
Никлас Хедл
ВР
43
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Маттиас Зайдль
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
34
Николас Саттльбергер
ЦП
10
Николас Кюн
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
27
Марко Груль
ЛВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
55
Nenad Cvetković
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
21
Иван Любич
ОП
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
29
Флориан Флеккер
ПВ
19
Ленни Пинтор
ЦФ
11
Мусса Коне
ЦФ
37
Томас Гойгингер
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
26
Мартин Морман
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
22
Мартин Косцельник
ЦП
4
Патрик Грайль
АП
7
Оливер Штрунц
ЦФ
17
Fally Mayulu
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Лаваль
33
Лукенедер
22
Стойкович
5
Цирайс
18
Йовичич
8
Михорль
7
Реннер
17
Накамура
17
Усор
10
Жуль
9
Любичич
1-5-2-2
45
Хедл
43
Кверфельд
13
Шик
34
Саттльбергер
10
Кюн
5
Кершбаум
23
Ауэр
18
Зайдль
27
Груль
55
9
Бургшталлер
8
Михорль
21
Любич
21
Любич
8
Михорль
17
Накамура
23
Мустафа
23
Мустафа
17
Накамура
17
Усор
19
Пинтор
19
Пинтор
17
Усор
9
Любичич
11
Коне
11
Коне
9
Любичич
18
Йовичич
37
Гойгингер
37
Гойгингер
18
Йовичич
10
Кюн
7
Штрунц
7
Штрунц
10
Кюн
Остались в запасе
ЛАСК
Рапид
28
Йорг Зибенхандль
ВР
29
Флориан Флеккер
ПВ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
25
Пауль Гартлер
ВР
26
Мартин Морман
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
22
Мартин Косцельник
ЦП
4
Патрик Грайль
АП
17
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
29
Флориан Флеккер
ПВ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
26
Мартин Морман
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
22
Мартин Косцельник
ЦП
4
Патрик Грайль
АП
17
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча ЛАСК - Рапид
3
4
Желтые карточки
3
4
Австрия. Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 22 тур
ЛАСК
- : -
09.03.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсберг
- : -
10.03.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия
- : -
10.03.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия К
- : -
10.03.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия Л
- : -
10.03.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 22 тур
ЛАСК
- : -
09.03.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсберг
- : -
10.03.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия
- : -
10.03.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия К
- : -
10.03.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия Л
- : -
10.03.2024
Блау-Вайс
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+