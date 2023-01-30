Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе
Вратарь сборной Англии Джонстон перешел в «Кристал Пэлас»
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
34-летний Шоукросс закончил карьеру. Последний сезон он провел в «Интер» Майами
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вылетел от «Вест Хэма»; «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Лестер» прошли дальше
Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе
Вратарь сборной Англии Джонстон перешел в «Кристал Пэлас»
Фаната «Вест Бромвича» приговорили к тюремному сроку за оскорбление игрока в социальной сети
Кубок английской лиги. «Арсенал» разгромил со счетом 6:0 «Вест Бромвич», у Обамеянга хет-трик