Экс-владелец «Лидса» случайно уволил тренера, требуя заменить диван в офисе
«Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» 342 миллиона за свой вылет из АПЛ
«Ливерпуль» нашел усиление в Чемпионшипе
«Челси» продал защитника «Лидсу» из Чемпионшипа
«Рома» арендовала футболиста сборной Дании
Экс-владелец «Лидса» случайно уволил тренера, требуя заменить диван в офисе
«Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» 342 миллиона за свой вылет из АПЛ
«Ливерпуль» нашел усиление в Чемпионшипе
«Челси» продал защитника «Лидсу» из Чемпионшипа
«Рома» арендовала футболиста сборной Дании
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
34-летний Шоукросс закончил карьеру. Последний сезон он провел в «Интер» Майами
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вылетел от «Вест Хэма»; «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Лестер» прошли дальше