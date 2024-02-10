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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Лестер
Уотфорд - Лестер: обзор матча 10 февраля 2024
Уотфорд
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 2
Завершен
Лестер
63'
Э. Деннис
11'
П. Дака (П)
55'
Р. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Лестер
90'
+5
Желтая карточка
Д. Варди
Желтая карточка
У. Худт
90'
+5
83'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
И. Фатаву
82'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Д. Прат
Желтая карточка
Р. Портеус
75'
72'
Замена
Д. Варди
️️️️
П. Дака
Замена
Т. Инс
️️️️
Г. Чакветадзе
72'
ГОЛ! 1:2!
Э. Деннис
63'
62'
Замена
К. Дойл
️️️️
Б. Нельсон
Замена
Р. Эндрюс
️️️️
М. Мартинс
61'
Замена
Э. Деннис
️️️️
К. Сема
60'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
М. Райович
60'
55'
ГОЛ! 0:2!
Р. Перейра
Пас отдал
И. Фатаву
45'
+5
Желтая карточка
Б. Нельсон
37'
Желтая карточка
Г. Уинкс
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Дака
Замена
М. Райович
️️️️
В. Байо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
(К)
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Рикарду Перейра
(К)
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
20
Кейси МакАтир
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
10
Томас Инс
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
9
Милета Райович
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
37
Will Alves
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
3-1-4-1-1
29
Хамер
18
Льюис
29
Худт
5
Портеус
8
Ливермор
12
Сема
30
Чакветадзе
20
Деле-Баширу
8
Коне
11
Мартинс
15
Байо
4-1-2-2-1
1
Хермансен
21
Перейра
4
Фас
4
Нельсон
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
4
Уинкс
26
Прат
7
Фатаву
20
МакАтир
27
Дака
11
Мартинс
2
Эндрюс
2
Эндрюс
11
Мартинс
30
Чакветадзе
10
Инс
10
Инс
30
Чакветадзе
Райович
22
Асприлья
22
Асприлья
Райович
15
Байо
9
Райович
9
Райович
15
Байо
12
Сема
17
Деннис
17
Деннис
12
Сема
4
Нельсон
2
Дойл
2
Дойл
4
Нельсон
26
Прат
8
Чодури
8
Чодури
26
Прат
27
Дака
9
Варди
9
Варди
27
Дака
7
Фатаву
45
Мавидиди
45
Мавидиди
7
Фатаву
Остались в запасе
Уотфорд
Лестер
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
37
Will Alves
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
37
Will Alves
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Уотфорд - Лестер
2
3
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
11
15
Офсайды
6
0
Количество передач
447
505
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.43
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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