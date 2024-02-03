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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Бирмингем Сити
Вест Бромвич - Бирмингем Сити: обзор матча 03 февраля 2024
Вест Бромвич
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
85'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Бирмингем Сити
ГОЛ! 1:0!
А. Вайманн
Пас отдал
Д. Ферлонг
85'
Замена
Д. Дайк
️️️️
Т. Феллоус
84'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
78'
75'
Замена
К. Андерсон
️️️️
И. Суньич
Замена
Н. Чалоба
️️️️
С. Кипр
70'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Уоллес
69'
67'
Замена
П. Сын Хо
️️️️
К. Миеси
65'
Желтая карточка
А. Доззел
Замена
М. Джонстон
️️️️
Д. Свифт
62'
57'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
Л. Бьюкэнан
55'
Желтая карточка
К. Белик
46'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
А. Притчард
Желтая карточка
С. Кипр
34'
33'
Желтая карточка
Л. Бьюкэнан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
18
Том Феллоус
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
17
Джед Уоллес
(К)
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
26
Иван Суньич
(К)
ОП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Майкл Джонстон
ЦП
29
Harry Whitwell
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
9
Каллум Маршалл
ЦФ
Бирмингем Сити
30
Bradley Mayo
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
8
Пэк Сын Хо
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
4-5-1
1
Палмер
22
Таунсенд
5
Бартли
4
Кипр
2
Ферлонг
5
Йокушлу
20
Моуатт
17
Уоллес
8
Свифт
18
Феллоус
23
Томас-Асанте
3-2-3-1-1
13
Этеридж
2
Лейрд
13
Лонг
3
Бьюкэнан
5
Белик
26
Суньич
21
Доззел
10
Притчард
23
Миеси
23
Дембеле
28
Стэнсфилд
4
Кипр
15
Чалоба
15
Чалоба
4
Кипр
8
Свифт
10
Джонстон
10
Джонстон
8
Свифт
17
Уоллес
18
Вайманн
18
Вайманн
17
Уоллес
18
Феллоус
9
Дайк
9
Дайк
18
Феллоус
3
Бьюкэнан
7
Бакуна
7
Бакуна
3
Бьюкэнан
23
Миеси
8
Сын Хо
8
Сын Хо
23
Миеси
10
Притчард
8
Джеймс
8
Джеймс
10
Притчард
26
Суньич
21
Андерсон
21
Андерсон
26
Суньич
Остались в запасе
Вест Бромвич
Бирмингем Сити
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
29
Harry Whitwell
ЦП
9
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
30
Bradley Mayo
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
29
Harry Whitwell
ЦП
9
Каллум Маршалл
ЦФ
Остались в запасе
30
Bradley Mayo
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Вест Бромвич - Бирмингем Сити
2
3
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
8
Нарушения
12
16
Офсайды
2
2
Количество передач
389
392
Сейвы
5
1
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.69
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Уэбб
(Дарем)
Стадион:
The Hawthorns, West Bromwich
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