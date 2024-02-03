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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Ковентри
Норвич Сити - Ковентри: обзор матча 03 февраля 2024
Норвич Сити
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 1
Завершен
Ковентри
60'
Д. Сарджент
84'
Б. Сайнс
48'
К. О'Харе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Ковентри
90'
+7
Желтая карточка
Б. Томас
90'
+2
Замена
М. Гудден
️️️️
К. О'Харе
Замена
Л. Гиббс
️️️️
Б. Сайнс
90'
+1
Замена
С. ван Хойдонк
️️️️
Д. Сарджент
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Б. Сайнс
Пас отдал
Э. Барнс
84'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
Д. Яннулис
82'
75'
Замена
К. Палмер
️️️️
Э. Симмс
75'
Замена
Л. Бинкс
️️️️
Т. Сакамото
71'
Красная карточка
Л. Китчинг
70'
Замена
Д. Дасилва
️️️️
Д. Бидуэлл
70'
Замена
Д. Экклз
️️️️
В. Торп
ГОЛ! 1:1!
Д. Сарджент
60'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
К. Фасснахт
58'
Замена
Э. Барнс
️️️️
М. Нуньес
57'
48'
ГОЛ! 0:1!
К. О'Харе
Пас отдал
В. Торп
Желтая карточка
К. МакЛин
45'
36'
Желтая карточка
Л. Китчинг
Желтая карточка
М. Нуньес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
23
Кенни МакЛин
(К)
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
24
Джейми Аллен
(К)
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
28
Джош Экклз
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
4-4-1-1
1
Ганн
13
Яннулис
25
Даффи
23
Гибсон
3
Стейси
23
МакЛин
8
Сара
32
Нуньес
16
Фасснахт
17
Сайнс
9
Сарджент
4-2-2-2
40
Коллинс
27
ван Эвейк
4
Томас
15
Китчинг
21
Бидуэлл
24
Аллен
29
Торп
7
Сакамото
17
О'Харе
11
Райт
9
Симмс
13
Яннулис
3
МакКаллум
3
МакКаллум
13
Яннулис
17
Сайнс
20
Гиббс
20
Гиббс
17
Сайнс
16
Фасснахт
11
Эрнандес
11
Эрнандес
16
Фасснахт
9
Сарджент
17
ван Хойдонк
17
ван Хойдонк
9
Сарджент
32
Нуньес
35
Барнс
35
Барнс
32
Нуньес
21
Бидуэлл
12
Дасилва
12
Дасилва
21
Бидуэлл
7
Сакамото
4
Бинкс
4
Бинкс
7
Сакамото
29
Торп
28
Экклз
28
Экклз
29
Торп
17
О'Харе
24
Гудден
24
Гудден
17
О'Харе
9
Симмс
45
Палмер
45
Палмер
9
Симмс
Остались в запасе
Норвич Сити
Ковентри
25
Джордж Лонг
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
Главный тренер
Давид Вагнер
13
Бен Уилсон
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Норвич Сити - Ковентри
2
1
2
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
9
Офсайды
3
3
Количество передач
600
406
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.15
1.08
Матчи команд
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Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
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Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
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Информация о матче
Главный судья:
Gavin Ward, England
Стадион:
Кэрроу Роуд
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