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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Миллуолл
Халл Сити - Миллуолл: обзор матча 03 февраля 2024
Халл Сити
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 0
Завершен
Миллуолл
5'
Д. Филоджин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Миллуолл
Желтая карточка
Ф. Карвалью
90'
+2
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Ф. Карвалью
90'
+2
82'
Желтая карточка
К. Де Норре
Замена
Н. Огайо
️️️️
А. Зарури
74'
67'
Замена
Р. Эсс
️️️️
Д. Уотмор
66'
Замена
Д. МакНамара
️️️️
Б. Нортон-Каффи
59'
Замена
Д. Брайан
️️️️
М. Уоллес
59'
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
Д. Сэйвилл
Желтая карточка
Т. Мортон
51'
48'
Желтая карточка
М. Уоллес
46'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
М. Обафеми
Желтая карточка
Д. Филоджин
44'
ГОЛ! 1:0!
Д. Филоджин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К)
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
21
Анасс Зарури
ЛВ
27
Реган Слатер
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Миллуолл
20
Матия Шаркич
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
5
Джейк Купер
(К)
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Халл Сити
1
Ивор Пандур
ВР
16
Мэтти Якоб
ЛЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
43
Stanley Ashbee
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
16
Билли Митчелл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
3-1-3-3
21
Оллсоп
5
Джонс
3
Гривз
2
Койл
27
Слатер
3
Гилс
11
Туфан
23
Мортон
21
Зарури
14
Карвалью
11
Филоджин
3-2-2-1-2
20
Шаркич
5
Купер
3
Уоллес
5
Танганга
18
Нортон-Каффи
45
Хардинг
6
Сэйвилл
24
Де Норре
9
Флемминг
21
Обафеми
20
Уотмор
14
Карвалью
5
Доэрти
5
Доэрти
14
Карвалью
21
Зарури
39
Огайо
39
Огайо
21
Зарури
3
Уоллес
23
Брайан
23
Брайан
3
Уоллес
18
Нортон-Каффи
20
МакНамара
20
МакНамара
18
Нортон-Каффи
6
Сэйвилл
10
Хонимэн
10
Хонимэн
6
Сэйвилл
20
Уотмор
11
Эсс
11
Эсс
20
Уотмор
21
Обафеми
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
21
Обафеми
Остались в запасе
Халл Сити
Миллуолл
1
Ивор Пандур
ВР
16
Мэтти Якоб
ЛЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
43
Stanley Ashbee
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
16
Билли Митчелл
ЦП
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
16
Мэтти Якоб
ЛЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
43
Stanley Ashbee
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
16
Билли Митчелл
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Халл Сити - Миллуолл
3
2
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
19
Офсайды
2
2
Количество передач
616
377
Сейвы
1
1
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.42
0.29
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Anthony Backhouse, England
Стадион:
МКМ Стэдиум
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