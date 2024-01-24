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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Норвич Сити
Лидс - Норвич Сити: обзор матча 24 января 2024
Лидс
24.01.2024, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
16'
П. Бэмфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Норвич Сити
Замена
М. Жозеф
️️️️
К. Саммервил
90'
+7
Замена
Л. Купер
️️️️
Г. Камара
90'
+5
Замена
С. Бирам
️️️️
А. Грей
90'
+4
79'
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Сарджент
79'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Роу
72'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Б. Гибсон
Желтая карточка
Х. Фирпо
69'
58'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Б. Сайнс
47'
Желтая карточка
Д. Яннулис
Замена
Д. Энтони
️️️️
Д. Джеймс
46'
44'
Желтая карточка
Б. Гибсон
ГОЛ! 1:0!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Д. Джеймс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Итан Ампаду
(К)
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
18
Глен Камара
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
99
Джон Роу
ЛВ
23
Кенни МакЛин
(К)
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
3-1-1-2-3
30
Мелье
23
Фирпо
4
Ампаду
6
Родон
4
Груев
18
Камара
38
Саммервил
7
Джеймс
14
Грей
10
Рюттер
45
Бэмфорд
4-3-2-1
1
Ганн
3
Стейси
25
Даффи
23
Гибсон
13
Яннулис
23
МакЛин
8
Сара
32
Нуньес
17
Сайнс
99
Роу
9
Сарджент
18
Камара
6
Купер
6
Купер
18
Камара
14
Грей
3
Бирам
3
Бирам
14
Грей
7
Джеймс
19
Энтони
19
Энтони
7
Джеймс
38
Саммервил
18
Жозеф
18
Жозеф
38
Саммервил
23
Гибсон
16
Фасснахт
16
Фасснахт
23
Гибсон
17
Сайнс
11
Эрнандес
11
Эрнандес
17
Сайнс
9
Сарджент
33
Айда
33
Айда
9
Сарджент
99
Роу
35
Барнс
35
Барнс
99
Роу
Остались в запасе
Лидс
Норвич Сити
1
Кристоффер Классон
ВР
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
25
Джордж Лонг
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Лидс - Норвич Сити
1
2
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
8
Офсайды
0
2
Количество передач
511
461
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.52
0.45
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Мэтт Донохью
(Манчестер)
Стадион:
Элланд Роад
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