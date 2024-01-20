Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Вест Бромвич
Норвич Сити - Вест Бромвич: обзор матча 20 января 2024
Норвич Сити
20.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
13'
Д. Сарджент
71'
Д. Роу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Вест Бромвич
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Д. Роу
90'
+1
Замена
С. МакКаллум
️️️️
Д. Яннулис
90'
+1
Желтая карточка
Д. Стейси
90'
83'
Замена
Пипа
️️️️
К. Бартли
83'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Д. Ферлонг
Замена
А. Айда
️️️️
Э. Барнс
80'
79'
Желтая карточка
Д. Уоллес
ГОЛ! 2:0!
Д. Роу
Пас отдал
Д. Яннулис
71'
69'
Замена
Д. Дайк
️️️️
Б. Томас-Асанте
Замена
М. Нуньес
️️️️
Д. Сарджент
64'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Б. Сайнс
64'
46'
Замена
А. Вайманн
️️️️
А. Рич
36'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
О. Йокушлу
17'
Желтая карточка
К. Бартли
ГОЛ! 1:0!
Д. Сарджент
Пас отдал
К. МакЛин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
99
Джон Роу
ЛВ
23
Кенни МакЛин
(К)
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
17
Джед Уоллес
(К)
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
29
Harry Whitwell
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Йован Малкольм
ЦФ
4-2-2-2
1
Ганн
13
Яннулис
23
Гибсон
25
Даффи
3
Стейси
23
МакЛин
8
Сара
99
Роу
17
Сайнс
35
Барнс
9
Сарджент
3-2-4-1
1
Палмер
5
Бартли
4
Кипр
3
Рич
2
Ферлонг
22
Таунсенд
17
Уоллес
5
Йокушлу
20
Моуатт
8
Свифт
23
Томас-Асанте
13
Яннулис
3
МакКаллум
3
МакКаллум
13
Яннулис
9
Сарджент
32
Нуньес
32
Нуньес
9
Сарджент
17
Сайнс
16
Фасснахт
16
Фасснахт
17
Сайнс
99
Роу
11
Эрнандес
11
Эрнандес
99
Роу
35
Барнс
33
Айда
33
Айда
35
Барнс
2
Ферлонг
6
Тэйлор
6
Тэйлор
2
Ферлонг
5
Бартли
2
Пипа
2
Пипа
5
Бартли
5
Йокушлу
15
Чалоба
15
Чалоба
5
Йокушлу
23
Томас-Асанте
9
Дайк
9
Дайк
23
Томас-Асанте
3
Рич
18
Вайманн
18
Вайманн
3
Рич
Остались в запасе
Норвич Сити
Вест Бромвич
25
Джордж Лонг
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
29
Harry Whitwell
ЦП
18
Йован Малкольм
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
29
Harry Whitwell
ЦП
18
Йован Малкольм
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Норвич Сити - Вест Бромвич
1
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
9
10
Офсайды
2
3
Количество передач
373
552
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.61
1.67
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Sunny Singh Gill, England
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Вест Бромвич
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+