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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Норвич Сити
Халл Сити - Норвич Сити: обзор матча 12 января 2024
Халл Сити
12.01.2024, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
90+1'
Т. Мортон
36'
Д. Роу
88'
К. Фасснахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Норвич Сити
ГОЛ! 1:2!
Т. Мортон
90'
+1
88'
ГОЛ! 0:2!
К. Фасснахт
84'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Б. Сайнс
82'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Д. Роу
Замена
Д. Эйнга-Локило
️️️️
С. Твайн
63'
61'
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Сарджент
60'
Замена
Б. Гибсон
️️️️
М. Нуньес
Желтая карточка
Р. Слатер
52'
Желтая карточка
О. Туфан
51'
46'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
Д. Яннулис
39'
Желтая карточка
Д. Роу
38'
Желтая карточка
М. Нуньес
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Роу
34'
Желтая карточка
Д. Яннулис
23'
Желтая карточка
К. МакЛин
Замена
Б. Шарп
️️️️
А. Коннолли
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
16
Мэтти Якоб
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К)
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Скотт Твайн
АП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
23
Кенни МакЛин
(К)
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
8
Гарри Воган
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
4-1-2-2-1
21
Оллсоп
5
Джонс
16
Якоб
3
Гривз
2
Койл
27
Слатер
23
Мортон
11
Туфан
10
Твайн
14
Карвалью
10
Коннолли
3-3-2-2
1
Ганн
3
Стейси
25
Даффи
13
Яннулис
23
МакЛин
32
Нуньес
8
Сара
99
Роу
17
Сайнс
9
Сарджент
35
Барнс
10
Твайн
98
Эйнга-Локило
98
Эйнга-Локило
10
Твайн
10
Коннолли
14
Шарп
14
Шарп
10
Коннолли
13
Яннулис
3
МакКаллум
3
МакКаллум
13
Яннулис
32
Нуньес
23
Гибсон
23
Гибсон
32
Нуньес
99
Роу
16
Фасснахт
16
Фасснахт
99
Роу
17
Сайнс
11
Эрнандес
11
Эрнандес
17
Сайнс
9
Сарджент
33
Айда
33
Айда
9
Сарджент
Остались в запасе
Халл Сити
Норвич Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
8
Гарри Воган
АП
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
25
Джордж Лонг
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
8
Гарри Воган
АП
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Халл Сити - Норвич Сити
2
4
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
12
14
Офсайды
1
0
Количество передач
695
358
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.02
1.34
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Китчен
Стадион:
МКМ Стэдиум
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