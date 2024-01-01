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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Плимут Аргайл - Уотфорд
Плимут Аргайл - Уотфорд: обзор матча 01 января 2024
Плимут Аргайл
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
3 : 3
Завершен
Уотфорд
20'
Ф. Азаз
27'
М. Уиттакер
42'
Р. Харди
11'
Э. Кайембе
38'
И. Коне
57'
Р. Эндрюс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Плимут Аргайл - Уотфорд
88'
Желтая карточка
М. Мартинс
87'
Желтая карточка
Р. Хили
Желтая карточка
А. Рэнделл
86'
84'
Замена
И. Луза
️️️️
Р. Эндрюс
Замена
Ф. Иссака
️️️️
Р. Харди
81'
72'
Замена
Р. Хили
️️️️
Г. Чакветадзе
72'
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
И. Коне
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
К. Кесслер-Хейден
70'
Замена
М. Миллер
️️️️
Б. Мамба
64'
Замена
Л. Кандл
️️️️
J. Houghton
64'
Желтая карточка
Б. Мамба
59'
57'
ГОЛ! 3:3!
Р. Эндрюс
Пас отдал
Д. Ливермор
46'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Э. Кайембе
42'
Желтая карточка
Д. Ливермор
ГОЛ! 3:2!
Р. Харди
Пас отдал
М. Уиттакер
42'
38'
ГОЛ! 2:2!
И. Коне
Пас отдал
Г. Чакветадзе
ГОЛ! 2:1!
М. Уиттакер
27'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Азаз
20'
11'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кайембе
Пас отдал
М. Мартинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
17
Дэн Скарр
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
4
Jordan Houghton
(К)
ЦП
10
Финн Азаз
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
39
Райан Харди
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
(К)
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
8
Джейк Ливермор
ОП
39
Эдо Кайембе
ОП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
9
Милета Райович
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
18
M. Butcher
ЦЗ
19
Микель Миллер
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Мустафа Бунду
ПВ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
25
Фредди Иссака
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
26
Имран Луза
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
43
Джек Гривз
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Азар
20
Кесслер-Хейден
17
Скарр
5
Плегесуэло
19
Мамба
4
Рэнделл
4
10
Азаз
7
Уиттакер
19
39
Харди
4-2-2-1-1
29
Хамер
2
Эндрюс
5
Портеус
29
Худт
3
Моррис
8
Ливермор
39
Кайембе
30
Чакветадзе
8
Коне
11
Мартинс
9
Райович
4
25
Кандл
25
Кандл
4
20
Кесслер-Хейден
8
Эдвардс
8
Эдвардс
20
Кесслер-Хейден
19
Мамба
19
Миллер
19
Миллер
19
Мамба
39
Харди
25
Иссака
25
Иссака
39
Харди
2
Эндрюс
26
Луза
26
Луза
2
Эндрюс
8
Коне
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
8
Коне
39
Кайембе
22
Асприлья
22
Асприлья
39
Кайембе
30
Чакветадзе
9
Хили
9
Хили
30
Чакветадзе
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Уотфорд
25
Каллум Бертон
ВР
18
M. Butcher
ЦЗ
7
Мустафа Бунду
ПВ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
43
Джек Гривз
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
18
M. Butcher
ЦЗ
7
Мустафа Бунду
ПВ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
43
Джек Гривз
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Плимут Аргайл - Уотфорд
2
3
Всего ударов по воротам
30
18
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
11
12
Количество передач
373
540
Сейвы
3
7
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
12
7
Удары из пределов штрафной
17
9
Удары из-за пределов штрафной
13
9
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.58
Матчи команд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Robert Madley, England
Стадион:
Home Park, Plymouth
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