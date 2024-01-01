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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Бирмингем Сити
Лидс - Бирмингем Сити: обзор матча 01 января 2024
Лидс
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
3 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
34'
П. Бэмфорд
45+1'
Д. Джеймс
67'
К. Саммервил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Бирмингем Сити
Замена
И. Поведа
️️️️
Ж. Рюттер
85'
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
П. Бэмфорд
75'
Замена
В. Гнонто
️️️️
К. Саммервил
74'
Замена
Д. Энтони
️️️️
Д. Джеймс
74'
ГОЛ! 3:0!
К. Саммервил
Пас отдал
Х. Фирпо
67'
62'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
И. Суньич
62'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Д. Джеймс
ГОЛ! 2:0!
Д. Джеймс
Пас отдал
Х. Фирпо
45'
+1
36'
Желтая карточка
И. Суньич
ГОЛ! 1:0!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Д. Джеймс
34'
20'
Желтая карточка
Д. Стэнсфилд
Замена
Х. Фирпо
️️️️
С. Бирам
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Лиам Купер
(К)
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
(К)
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Лидс
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Илия Груев
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
A. Matnez
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
4-1-2-3
1
Классон
6
Родон
6
Купер
4
Ампаду
3
Бирам
18
Камара
38
Саммервил
7
Джеймс
14
Грей
10
Рюттер
45
Бэмфорд
4-1-2-1-2
26
Радди
3
Бьюкэнан
4
Айву
28
Сэндерсон
45
Лонгело
26
Суньич
8
Джеймс
7
Бакуна
23
Дембеле
7
Бурк
28
Стэнсфилд
3
Бирам
23
Фирпо
23
Фирпо
3
Бирам
38
Саммервил
29
Гнонто
29
Гнонто
38
Саммервил
10
Рюттер
99
Поведа
99
Поведа
10
Рюттер
45
Бэмфорд
9
Пироэ
9
Пироэ
45
Бэмфорд
7
Джеймс
19
Энтони
19
Энтони
7
Джеймс
26
Суньич
20
Гарднер
20
Гарднер
26
Суньич
8
Джеймс
19
Робертс
19
Робертс
8
Джеймс
Остались в запасе
Лидс
Бирмингем Сити
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
99
Джед Спенс
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
13
Нил Этеридж
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
A. Matnez
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
99
Джед Спенс
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
18
Матео Жозеф
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
A. Matnez
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Лидс - Бирмингем Сити
2
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
14
Офсайды
2
1
Количество передач
589
330
Сейвы
1
7
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.28
0.68
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Главный судья:
Keith Stroud, England
Стадион:
Элланд Роад
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