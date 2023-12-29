Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Лидс
Вест Бромвич - Лидс: обзор матча 29 декабря 2023
Вест Бромвич
29.12.2023, пятница, 23:15
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
37'
Г. Диангана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Лидс
Желтая карточка
С. Кипр
90'
+4
90'
Замена
М. Жозеф
️️️️
К. Саммервил
90'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
И. Ампаду
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
Б. Томас-Асанте
86'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
А. Моуатт
76'
Замена
А. Рич
️️️️
Д. Уоллес
70'
Замена
Д. Свифт
️️️️
Г. Диангана
69'
Замена
К. Бартли
️️️️
Д. Моламби
69'
60'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
В. Гнонто
60'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
С. Бирам
60'
Замена
Д. Энтони
️️️️
Д. Спенс
46'
Желтая карточка
И. Груев
ГОЛ! 1:0!
Г. Диангана
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
(К)
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
(К)
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Илия Груев
ОП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
18
Том Феллоус
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-5-1
1
Палмер
22
Таунсенд
6
Аджайи
4
Кипр
2
Ферлонг
8
Моламби
17
Уоллес
20
Моуатт
19
Диангана
5
Йокушлу
23
Томас-Асанте
3-3-2-2
12
Дарлоу
6
Купер
6
Родон
4
Ампаду
3
Бирам
4
Груев
99
Спенс
38
Саммервил
29
Гнонто
9
Пироэ
10
Рюттер
8
Моламби
5
Бартли
5
Бартли
8
Моламби
17
Уоллес
3
Рич
3
Рич
17
Уоллес
20
Моуатт
15
Чалоба
15
Чалоба
20
Моуатт
19
Диангана
8
Свифт
8
Свифт
19
Диангана
23
Томас-Асанте
16
Сармиенто
16
Сармиенто
23
Томас-Асанте
4
Ампаду
23
Фирпо
23
Фирпо
4
Ампаду
3
Бирам
7
Джеймс
7
Джеймс
3
Бирам
99
Спенс
19
Энтони
19
Энтони
99
Спенс
38
Саммервил
18
Жозеф
18
Жозеф
38
Саммервил
29
Гнонто
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
29
Гнонто
Остались в запасе
Вест Бромвич
Лидс
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
18
Том Феллоус
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
18
Том Феллоус
ЦП
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Вест Бромвич - Лидс
1
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
8
Нарушения
8
10
Офсайды
1
4
Количество передач
320
546
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
7
11
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.92
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Graham Scott, England
Стадион:
The Hawthorns, West Bromwich
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Лидс
АПЛ: шансы «Лидса» и «Ковентри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:15
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
АПЛ: шансы «Лидса» и «Ковентри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:15
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+