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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Норвич Сити
Миллуолл - Норвич Сити: обзор матча 29 декабря 2023
Миллуолл
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
18'
Т. Брэдшоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Норвич Сити
90'
+8
Желтая карточка
М. Нуньес
90'
+3
Желтая карточка
А. Айда
Желтая карточка
Р. Леонард
90'
+2
Желтая карточка
Д. Уотмор
90'
+2
Красная карточка
Д. Сэйвилл
88'
Замена
К. Нисбет
️️️️
Т. Брэдшоу
83'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
81'
81'
Желтая карточка
Д. Сарджент
78'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
Х. У-Джо
77'
Замена
П. Плахета
️️️️
С. МакКаллум
75'
Желтая карточка
К. МакЛин
Замена
Д. Уотмор
️️️️
З. Флемминг
72'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
А. Эмаху
72'
63'
Замена
А. Айда
️️️️
Э. Барнс
63'
Замена
Д. Роу
️️️️
О. Эрнандес
63'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Б. Гибсон
Желтая карточка
Д. Купер
61'
60'
Желтая карточка
Э. Барнс
ГОЛ! 1:0!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
Б. Нортон-Каффи
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
20
Матия Шаркич
ВР
4
Шон Хатчинсон
(К)
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
18
Райан Леонард
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
23
Кенни МакЛин
(К)
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Онель Эрнандес
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
16
Билли Митчелл
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
35
Келлен Фишер
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
99
Джон Роу
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
4-3-2-1
20
Шаркич
4
Хатчинсон
5
Купер
3
Уоллес
18
Нортон-Каффи
18
Леонард
10
Хонимэн
6
Сэйвилл
10
Эмаху
9
Флемминг
9
Брэдшоу
4-3-1-2
1
Ганн
3
Стейси
23
Батт
23
Гибсон
3
МакКаллум
16
Фасснахт
23
МакЛин
8
Сара
11
Эрнандес
16
У-Джо
35
Барнс
10
Эмаху
47
Лонгман
47
Лонгман
10
Эмаху
9
Флемминг
20
Уотмор
20
Уотмор
9
Флемминг
9
Брэдшоу
15
Нисбет
15
Нисбет
9
Брэдшоу
23
Гибсон
32
Нуньес
32
Нуньес
23
Гибсон
3
МакКаллум
77
Плахета
77
Плахета
3
МакКаллум
11
Эрнандес
99
Роу
99
Роу
11
Эрнандес
35
Барнс
33
Айда
33
Айда
35
Барнс
16
У-Джо
9
Сарджент
9
Сарджент
16
У-Джо
Остались в запасе
Миллуолл
Норвич Сити
33
Бартош Биалковски
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
16
Билли Митчелл
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
25
Джордж Лонг
ВР
35
Келлен Фишер
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
16
Билли Митчелл
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
35
Келлен Фишер
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Миллуолл - Норвич Сити
4
1
5
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
12
Офсайды
0
1
Количество передач
286
546
Сейвы
3
4
Точность передач %
74
88
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
2.21
0.56
Матчи команд
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Миллуолл
- : -
28.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
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Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Dean Whitestone, England
Стадион:
Нью-Дэн
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