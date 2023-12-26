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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Норвич Сити
Вест Бромвич - Норвич Сити: обзор матча 26 декабря 2023
Вест Бромвич
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
50'
Б. Томас-Асанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Норвич Сити
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
Д. Уоллес
87'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Г. Диангана
86'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
А. Моуатт
86'
81'
Замена
П. Плахета
️️️️
С. МакКаллум
81'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Д. Стейси
Замена
Т. Феллоус
️️️️
Д. Свифт
75'
61'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
А. Айда
Замена
С. Аджайи
️️️️
К. Бартли
61'
ГОЛ! 1:0!
Б. Томас-Асанте
Пас отдал
Г. Диангана
50'
46'
Замена
Д. Батт
️️️️
Д. Роу
46'
Замена
Г. Хэнли
️️️️
Э. Барнс
33'
Вторая желтая
Б. Сайнс
30'
Желтая карточка
Б. Сайнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
17
Джед Уоллес
(К)
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
23
Кенни МакЛин
(К)
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Онель Эрнандес
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
4-5-1
1
Палмер
22
Таунсенд
5
Бартли
4
Кипр
2
Ферлонг
5
Йокушлу
19
Диангана
17
Уоллес
8
Свифт
20
Моуатт
23
Томас-Асанте
3-3-2-2
1
Ганн
3
Стейси
25
Даффи
3
МакКаллум
23
МакЛин
32
Нуньес
8
Сара
99
Роу
17
Сайнс
33
Айда
35
Барнс
5
Бартли
6
Аджайи
6
Аджайи
5
Бартли
20
Моуатт
15
Чалоба
15
Чалоба
20
Моуатт
19
Диангана
8
Моламби
8
Моламби
19
Диангана
8
Свифт
18
Феллоус
18
Феллоус
8
Свифт
17
Уоллес
16
Сармиенто
16
Сармиенто
17
Уоллес
99
Роу
23
Батт
23
Батт
99
Роу
35
Барнс
4
Хэнли
4
Хэнли
35
Барнс
3
МакКаллум
77
Плахета
77
Плахета
3
МакКаллум
3
Стейси
11
Эрнандес
11
Эрнандес
3
Стейси
33
Айда
16
У-Джо
16
У-Джо
33
Айда
Остались в запасе
Вест Бромвич
Норвич Сити
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
Главный тренер
Карлос Корберан
25
Джордж Лонг
ВР
35
Келлен Фишер
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
35
Келлен Фишер
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Вест Бромвич - Норвич Сити
1
1
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
12
4
Нарушения
5
8
Офсайды
1
3
Количество передач
646
229
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
62
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
1.84
0.46
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
James Bell, England
Стадион:
The Hawthorns, West Bromwich
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