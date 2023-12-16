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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Уотфорд
Престон - Уотфорд: обзор матча 16 декабря 2023
Престон
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 5
Завершен
Уотфорд
27'
У. Кин
42'
В. Байо
46'
М. Мартинс
53'
Э. Кайембе
71'
В. Байо
77'
И. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Уотфорд
Желтая карточка
М. Осмайич
90'
+1
85'
Желтая карточка
Д. Льюис
83'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
И. Коне
80'
Замена
Р. Хили
️️️️
В. Байо
77'
ГОЛ! 1:5!
И. Коне
Пас отдал
В. Байо
71'
ГОЛ! 1:4!
В. Байо
Пас отдал
Э. Кайембе
68'
Замена
М. Райович
️️️️
К. Сема
67'
Замена
Р. Портеус
️️️️
Т. Деле-Баширу
67'
Замена
М. Поллок
️️️️
М. Мартинс
Замена
Р. Брэди
️️️️
Б. Уайтмэн
59'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
У. Кин
59'
Замена
Д. Холмс
️️️️
Д. Уотмоу
59'
Замена
Э. Хьюз
️️️️
Б. Поттс
58'
53'
ГОЛ! 1:3!
Э. Кайембе
Пас отдал
Т. Деле-Баширу
46'
ГОЛ! 1:2!
М. Мартинс
Пас отдал
И. Коне
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
45'
+2
42'
ГОЛ! 1:1!
В. Байо
Пас отдал
У. Худт
Желтая карточка
Л. Миллар
41'
ГОЛ! 1:0!
У. Кин
Пас отдал
Л. Миллар
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
(К)
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
29
Уэсли Худт
(К)
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
8
Джейк Ливермор
ОП
39
Эдо Кайембе
ОП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Kian Best
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
17
Чед Эванс
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
9
Милета Райович
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
3-4-2-1
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
6
Уотмоу
44
Поттс
8
Брауне
8
Маккэнн
8
Уайтмэн
17
Миллар
18
Осмайич
18
Кин
3-2-3-1-1
29
Хамер
29
Худт
22
Сьерральта
18
Льюис
8
Ливермор
39
Кайембе
20
Деле-Баширу
8
Коне
12
Сема
11
Мартинс
15
Байо
44
Поттс
16
Хьюз
16
Хьюз
44
Поттс
8
Уайтмэн
11
Брэди
11
Брэди
8
Уайтмэн
6
Уотмоу
14
Холмс
14
Холмс
6
Уотмоу
18
Кин
17
Эванс
17
Эванс
18
Кин
20
Деле-Баширу
5
Портеус
5
Портеус
20
Деле-Баширу
8
Коне
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
8
Коне
11
Мартинс
6
Поллок
6
Поллок
11
Мартинс
12
Сема
9
Райович
9
Райович
12
Сема
15
Байо
9
Хили
9
Хили
15
Байо
Остались в запасе
Престон
Уотфорд
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Kian Best
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
Главный тренер
Райан Лоу
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Райан Эндрюс
ПЗ
10
Томас Инс
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Kian Best
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Райан Эндрюс
ПЗ
10
Томас Инс
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Престон - Уотфорд
3
1
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
3
Офсайды
2
1
Количество передач
137
212
Сейвы
0
7
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.68
1.56
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Sunny Singh Gill, England
Стадион:
Deepdale, Preston
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