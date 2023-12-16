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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Сандерленд
Бристоль Сити - Сандерленд: обзор матча 16 декабря 2023
Бристоль Сити
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
20'
Т. Конвей (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Сандерленд
90'
+4
Желтая карточка
Д. Баллард
88'
Замена
Э. Майенда
️️️️
Н. Хаггинс
85'
Желтая карточка
П. Робертс
81'
Замена
Б. Дак
️️️️
П. Эква
81'
Замена
А. Аушиш
️️️️
А. Притчард
Замена
С. Белл
️️️️
М. Сайкс
81'
Замена
Г. Корник
️️️️
Т. Конвей
76'
Желтая карточка
Д. Уилльямс
70'
69'
Желтая карточка
Д. Беллингем
Замена
А. Вайманн
️️️️
А. Мехмети
69'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
М. Джеймс
69'
63'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
А. Ба
Желтая карточка
Р. Дикки
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Конвей
20'
Желтая карточка
Т. Конвей
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
(К)
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
31
Абдулла Ба
ОП
13
Люк О'Найен
(К)
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Джоб Беллингем
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
3-2-3-1-1
1
О'Лири
19
Таннер
26
Винер
16
Дикки
3
Принг
19
Гарднер-Хикман
37
Джеймс
17
Сайкс
12
Найт
9
Мехмети
9
Конвей
3-2-4-1
22
Паттерсон
32
Хьюм
23
Хаггинс
5
Баллард
17
Эква
31
Ба
6
Нил
16
Робертс
10
Притчард
13
О'Найен
47
Кларк
37
Джеймс
8
Уилльямс
8
Уилльямс
37
Джеймс
17
Сайкс
11
Белл
11
Белл
17
Сайкс
9
Мехмети
18
Вайманн
18
Вайманн
9
Мехмети
9
Конвей
23
Корник
23
Корник
9
Конвей
17
Эква
23
Дак
23
Дак
17
Эква
10
Притчард
24
Аушиш
24
Аушиш
10
Притчард
31
Ба
7
Беллингем
7
Беллингем
31
Ба
23
Хаггинс
12
Майенда
12
Майенда
23
Хаггинс
Остались в запасе
Бристоль Сити
Сандерленд
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
31
Назарий Русин
ЦФ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
31
Назарий Русин
ЦФ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Бристоль Сити - Сандерленд
3
3
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
1
Нарушения
5
3
Офсайды
1
1
Количество передач
186
316
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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