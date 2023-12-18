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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Лестер
Бирмингем Сити - Лестер: обзор матча 18 декабря 2023
Бирмингем Сити
18.12.2023, понедельник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 3
Завершен
Лестер
14'
Д. Джеймс
74'
Д. Джеймс
10'
С. Мавидиди
21'
К. Дьюсбери-Холл
50'
С. Мавидиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Лестер
90'
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
О. Ндиди
90'
Замена
Г. Суттар
️️️️
Д. Джастин
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Э. Айву
86'
Замена
С. Хоган
️️️️
Ж. Бакуна
81'
78'
Замена
Т. Кэннон
️️️️
П. Дака
ГОЛ! 2:3!
Д. Джеймс
Пас отдал
К. Миеси
74'
Замена
A. Matnez
️️️️
Д. Стэнсфилд
72'
Замена
О. Бурк
️️️️
К. Белик
72'
Замена
К. Миеси
️️️️
С. Дембеле
71'
71'
Замена
Х. Чодури
️️️️
С. Мавидиди
50'
ГОЛ! 1:3!
С. Мавидиди
Пас отдал
К. Дьюсбери-Холл
21'
ГОЛ! 1:2!
К. Дьюсбери-Холл
Пас отдал
И. Фатаву
ГОЛ! 1:1!
Д. Джеймс
Пас отдал
И. Суньич
14'
10'
Желтая карточка
С. Мавидиди
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Мавидиди
Пас отдал
И. Фатаву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
(К)
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
5
Крыстиан Белик
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Рикарду Перейра
(К)
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
4-2-2-1-1
26
Радди
3
Бьюкэнан
4
Робертс
28
Сэндерсон
4
Айву
26
Суньич
5
Белик
8
Джеймс
7
Бакуна
23
Дембеле
28
Стэнсфилд
4-1-2-1-2
1
Хермансен
21
Перейра
4
Фас
23
Вестергор
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
4
Уинкс
4
Ндиди
7
Фатаву
27
Дака
45
Мавидиди
23
Дембеле
23
Миеси
23
Миеси
23
Дембеле
28
Стэнсфилд
11
11
28
Стэнсфилд
5
Белик
7
Бурк
7
Бурк
5
Белик
4
Айву
10
Юткевич
10
Юткевич
4
Айву
7
Бакуна
25
Хоган
25
Хоган
7
Бакуна
24
Джастин
15
Суттар
15
Суттар
24
Джастин
45
Мавидиди
8
Чодури
8
Чодури
45
Мавидиди
4
Ндиди
22
Казадеи
22
Казадеи
4
Ндиди
27
Дака
9
Кэннон
9
Кэннон
27
Дака
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Лестер
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
1
Якуб Столярчик
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Бирмингем Сити - Лестер
1
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
0
Нарушения
5
13
Офсайды
2
0
Количество передач
235
316
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.32
1.45
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Уэбб
(Дарем)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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