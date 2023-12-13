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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лестер - Миллуолл
Лестер - Миллуолл: обзор матча 13 декабря 2023
Лестер
13.12.2023, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
3 : 2
Завершен
Миллуолл
48'
Я. Вестергор
52'
П. Дака
78'
Р. Перейра
10'
Т. Брэдшоу
90+3'
К. Нисбет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Миллуолл
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
К. Нисбет
83'
Замена
Б. Митчелл
️️️️
А. Кэмпбелл
Желтая карточка
В. Фас
82'
82'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
Д. Хонимэн
Замена
Д. Прат
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
79'
ГОЛ! 3:1!
Р. Перейра
78'
74'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
74'
Замена
З. Флемминг
️️️️
Д. Уотмор
74'
Замена
К. Нисбет
️️️️
Т. Брэдшоу
Замена
Т. Кэннон
️️️️
П. Дака
71'
Замена
Д. Джастин
️️️️
К. Коди
59'
ГОЛ! 2:1!
П. Дака
Пас отдал
О. Ндиди
52'
ГОЛ! 1:1!
Я. Вестергор
Пас отдал
К. Дьюсбери-Холл
48'
46'
Замена
Д. МакНамара
️️️️
М. Уоллес
Желтая карточка
К. Коди
37'
24'
Желтая карточка
М. Уоллес
21'
Желтая карточка
Д. Купер
13'
Желтая карточка
У. Хардинг
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
М. Уоллес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
(К)
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Миллуолл
20
Матия Шаркич
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
5
Джейк Купер
(К)
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
18
Таванда Масванхизе
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
16
Билли Митчелл
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
9
Зиан Флемминг
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хермансен
15
Коди
23
Вестергор
4
Фас
21
Перейра
8
Дьюсбери-Холл
4
Уинкс
4
Ндиди
7
Фатаву
45
Мавидиди
27
Дака
4-1-3-2
20
Шаркич
18
Нортон-Каффи
5
Купер
3
Уоллес
45
Хардинг
16
Кэмпбелл
6
Сэйвилл
10
Хонимэн
18
Леонард
20
Уотмор
9
Брэдшоу
15
Коди
24
Джастин
24
Джастин
15
Коди
8
Дьюсбери-Холл
26
Прат
26
Прат
8
Дьюсбери-Холл
27
Дака
9
Кэннон
9
Кэннон
27
Дака
3
Уоллес
20
МакНамара
20
МакНамара
3
Уоллес
16
Кэмпбелл
16
Митчелл
16
Митчелл
16
Кэмпбелл
20
Уотмор
9
Флемминг
9
Флемминг
20
Уотмор
10
Хонимэн
47
Лонгман
47
Лонгман
10
Хонимэн
9
Брэдшоу
15
Нисбет
15
Нисбет
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Лестер
Миллуолл
1
Якуб Столярчик
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
18
Таванда Масванхизе
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
11
Ромен Эсс
АП
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
18
Таванда Масванхизе
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
11
Ромен Эсс
АП
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Лестер - Миллуолл
2
4
Всего ударов по воротам
5
4
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
1
Нарушения
1
10
Офсайды
1
0
Количество передач
406
104
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
59
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
1
0
xG (ожидаемые голы)
0.24
0.23
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Keith Stroud, England
Стадион:
Кинг Пауэр
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