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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Ипсвич Таун
Мидлсбро - Ипсвич Таун: обзор матча 09 декабря 2023
Мидлсбро
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
0 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
36'
К. Чаплин
67'
О. Хатчинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Ипсвич Таун
90'
+5
Желтая карточка
С. Морси
90'
Желтая карточка
Д. Болл
86'
Замена
Д. Болл
️️️️
Д. Херст
86'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Д. Тэйлор
Замена
А. Бангура
️️️️
Л. Энгель
79'
76'
Замена
М. Харнесс
️️️️
К. Чаплин
76'
Замена
K. Jackson
️️️️
У. Бернс
Замена
С. Силвера
️️️️
С. Гринвуд
70'
67'
ГОЛ! 0:2!
О. Хатчинсон
Пас отдал
К. Чаплин
63'
Желтая карточка
Л. Вулфенден
62'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
Н. Бродхед
Желтая карточка
М. Крукс
51'
36'
ГОЛ! 0:1!
К. Чаплин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
(К)
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
26
Люк Вулфенден
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
24
Алекс Бангура
ЛЗ
17
Сэм Силвера
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
28
Лау МакКейб
ЦП
28
Finn Cartwright
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ПВ
19
Kayden Jackson
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
3-3-2-2
88
Дьенг
4
Энгель
5
Кларк
23
Фрай
16
Хаусон
4
Барласер
25
Крукс
17
Роджерс
20
Гринвуд
33
ван ден Берг
29
Латте-Лат
2-2-5
32
Гладкий
4
Кларк
3
Дэвис
8
Морси
14
Тэйлор
15
Херст
15
Берджесс
7
Бернс
8
Чаплин
33
Бродхед
4
Энгель
24
Бангура
24
Бангура
4
Энгель
20
Гринвуд
17
Силвера
17
Силвера
20
Гринвуд
15
Херст
4
Болл
4
Болл
15
Херст
33
Бродхед
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
33
Бродхед
8
Чаплин
10
Харнесс
10
Харнесс
8
Чаплин
7
Бернс
19
19
7
Бернс
14
Тэйлор
45
Ладапо
45
Ладапо
14
Тэйлор
Остались в запасе
Мидлсбро
Ипсвич Таун
23
Том Гловер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
28
Лау МакКейб
ЦП
28
Finn Cartwright
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
28
Лау МакКейб
ЦП
28
Finn Cartwright
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
19
Джош Коберн
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Пол Херст
Статистика матча Мидлсбро - Ипсвич Таун
1
3
Всего ударов по воротам
3
4
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
0
2
Нарушения
5
5
Количество передач
278
305
Сейвы
1
0
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
2
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.18
0.25
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Главный судья:
Dean Whitestone, England
Стадион:
Риверсайд
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