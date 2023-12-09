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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лестер - Плимут Аргайл
Лестер - Плимут Аргайл: обзор матча 09 декабря 2023
Лестер
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
4 : 0
Завершен
Плимут Аргайл
14'
С. Мавидиди (П)
49'
П. Дака
52'
С. Мавидиди
55'
О. Ндиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Плимут Аргайл
Замена
Б. Нельсон
️️️️
Я. Вестергор
81'
77'
Замена
J. Houghton
️️️️
А. Рэнделл
Замена
Д. Прат
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
69'
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
О. Ндиди
69'
67'
Желтая карточка
Б. Гэллоуэй
66'
Замена
Б. Мамба
️️️️
М. Уиттакер
66'
Замена
Л. Кандл
️️️️
Ф. Азаз
Замена
Т. Кэннон
️️️️
П. Дака
63'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
С. Мавидиди
63'
57'
Замена
Б. Гэллоуэй
️️️️
М. Бунду
57'
Замена
Р. Харди
️️️️
М. Миллер
ГОЛ! 4:0!
О. Ндиди
Пас отдал
П. Дака
55'
ГОЛ! 3:0!
С. Мавидиди
Пас отдал
И. Фатаву
52'
ГОЛ! 2:0!
П. Дака
Пас отдал
И. Фатаву
49'
44'
Желтая карточка
М. Миллер
42'
Желтая карточка
L. Gibson
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Мавидиди
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Хамза Чодури
(К)
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Плимут Аргайл
1
Майкл Купер
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
19
Микель Миллер
ЛВ
4
Адам Рэнделл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
10
Финн Азаз
АП
8
Джо Эдвардс
(К)
ПП
7
Мустафа Бунду
ПВ
7
Морган Уиттакер
ПВ
19
Lewis Gibson
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
18
Таванда Масванхизе
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Jordan Houghton
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
39
Райан Харди
ЦФ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Хермансен
4
Фас
23
Вестергор
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
4
Уинкс
4
Ндиди
8
Чодури
7
Фатаву
45
Мавидиди
27
Дака
2-1-2-3-2
1
Купер
5
Плегесуэло
18
4
Рэнделл
8
Эдвардс
23
Райт
7
Уиттакер
10
Азаз
19
Миллер
19
7
Бунду
23
Вестергор
4
Нельсон
4
Нельсон
23
Вестергор
4
Ндиди
22
Казадеи
22
Казадеи
4
Ндиди
8
Дьюсбери-Холл
26
Прат
26
Прат
8
Дьюсбери-Холл
45
Мавидиди
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
45
Мавидиди
27
Дака
9
Кэннон
9
Кэннон
27
Дака
7
Уиттакер
19
Мамба
19
Мамба
7
Уиттакер
4
Рэнделл
4
4
4
Рэнделл
10
Азаз
25
Кандл
25
Кандл
10
Азаз
19
Миллер
39
Харди
39
Харди
19
Миллер
7
Бунду
22
Гэллоуэй
22
Гэллоуэй
7
Бунду
Остались в запасе
Лестер
Плимут Аргайл
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
18
Таванда Масванхизе
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
23
Конор Азар
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
19
Бен Уэйн
ЦФ
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
18
Таванда Масванхизе
ЦП
Остались в запасе
23
Конор Азар
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
19
Бен Уэйн
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Лестер - Плимут Аргайл
3
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
2
7
Количество передач
309
177
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.46
0.56
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Информация о матче
Главный судья:
Sunny Singh Gill, England
Стадион:
Кинг Пауэр
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