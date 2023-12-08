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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Бирмингем Сити
Ковентри - Бирмингем Сити: обзор матча 08 декабря 2023
Ковентри
08.12.2023, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
30'
К. О'Харе
77'
К. О'Харе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Бирмингем Сити
83'
Замена
И. Суньич
️️️️
К. Белик
83'
Замена
A. Matnez
️️️️
Л. Юткевич
81'
Желтая карточка
Д. Джеймс
ГОЛ! 2:0!
К. О'Харе
Пас отдал
М. ван Эвейк
77'
75'
Желтая карточка
Л. Юткевич
70'
Желтая карточка
Э. Айву
70'
Замена
С. Хоган
️️️️
Д. Стэнсфилд
70'
Замена
О. Бурк
️️️️
К. Миеси
56'
Желтая карточка
С. Дембеле
ГОЛ! 1:0!
К. О'Харе
Пас отдал
Т. Сакамото
30'
9'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Бен Шиф
(К)
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
(К)
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
28
Джош Экклз
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Brandon Khela
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Коллинс
21
Бидуэлл
4
Томас
15
Китчинг
27
ван Эвейк
18
Шиф
24
Аллен
17
О'Харе
7
Сакамото
11
Райт
9
Симмс
3-1-3-1-2
26
Радди
4
Айву
4
Робертс
3
Бьюкэнан
5
Белик
8
Джеймс
7
Бакуна
23
Миеси
23
Дембеле
10
Юткевич
28
Стэнсфилд
5
Белик
26
Суньич
26
Суньич
5
Белик
10
Юткевич
11
11
10
Юткевич
28
Стэнсфилд
25
Хоган
25
Хоган
28
Стэнсфилд
23
Миеси
7
Бурк
7
Бурк
23
Миеси
Остались в запасе
Ковентри
Бирмингем Сити
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
28
Джош Экклз
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
28
Джош Экклз
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Ковентри - Бирмингем Сити
5
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
5
1
Нарушения
6
6
Офсайды
0
1
Количество передач
306
137
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.26
0.23
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Главный судья:
Сэм Эллисон
Стадион:
Coventry Building Society Arena, Coventry
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