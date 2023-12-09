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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Лидс
Блэкберн - Лидс: обзор матча 09 декабря 2023
Блэкберн
09.12.2023, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 20 тур
0 : 2
Завершен
Лидс
27'
Д. Джеймс
75'
К. Саммервил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Лидс
89'
Замена
И. Груев
️️️️
Ж. Пироэ
89'
Замена
М. Жозеф
️️️️
Ж. Рюттер
85'
Желтая карточка
И. Ампаду
Замена
Д. Маркандай
️️️️
Э. Моран
84'
84'
Замена
Д. Энтони
️️️️
К. Саммервил
Замена
Д. Гаррет
️️️️
А. Уортон
80'
Замена
Н. Эннис
️️️️
Д. Хилл
80'
Желтая карточка
Х. Картер
79'
75'
ГОЛ! 0:2!
К. Саммервил
Пас отдал
А. Грей
70'
Замена
Д. Спенс
️️️️
С. Бирам
69'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Д. Джеймс
Желтая карточка
А. Уортон
65'
63'
Желтая карточка
А. Грей
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
Г. Леонард
46'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джеймс
Пас отдал
Ж. Рюттер
Желтая карточка
Э. Моран
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Леопольд Вальстедт
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
23
Энди Моран
АП
11
Сэмми Шмодикс
(К)
АП
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
(К)
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
6
Том Атчесон
ЦЗ
37
Том Блоксэм
ЛВ
30
Джейк Гаррет
ОП
10
Арнор Сигурдссон
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Илия Груев
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Вальстедт
5
Хилл
17
Картер
16
Уортон
3
Пикеринг
2
Бриттан
6
Тронстад
20
Уортон
11
Шмодикс
23
Моран
9
Леонард
4-1-2-3
30
Мелье
3
Бирам
4
Стрейк
4
Ампаду
6
Родон
18
Камара
38
Саммервил
7
Джеймс
9
Пироэ
14
Грей
10
Рюттер
20
Уортон
30
Гаррет
30
Гаррет
20
Уортон
9
Леонард
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
9
Леонард
23
Моран
24
Маркандай
24
Маркандай
23
Моран
5
Хилл
9
Эннис
9
Эннис
5
Хилл
3
Бирам
99
Спенс
99
Спенс
3
Бирам
9
Пироэ
4
Груев
4
Груев
9
Пироэ
7
Джеймс
29
Гнонто
29
Гнонто
7
Джеймс
38
Саммервил
19
Энтони
19
Энтони
38
Саммервил
10
Рюттер
18
Жозеф
18
Жозеф
10
Рюттер
Остались в запасе
Блэкберн
Лидс
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
6
Том Атчесон
ЦЗ
37
Том Блоксэм
ЛВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
6
Том Атчесон
ЦЗ
37
Том Блоксэм
ЛВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Блэкберн - Лидс
3
2
Всего ударов по воротам
4
5
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
5
2
Офсайды
2
1
Количество передач
228
229
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.17
0.64
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Мэтт Донохью
(Манчестер)
Стадион:
Ивуд Парк
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